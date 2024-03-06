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Giriş Tarihi: 6.3.2024 17:00

Kerem Aktürkoğlu'nun yol tartışması ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük ile oynanan kupa maçının ardından trafikte bir kişiyle tartışma yaşadı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kerem Aktürkoğlu’nun yol tartışması ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek elendi. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın milli takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, evinde dönerken trafikte bir kişiyle tartıştı. Arabasından inen Kerem Aktürkoğlu'nun kendisine "Sen milli takım oyuncususun" diyen kişiye "Evet öyleyim" diye karşılık verdiği görüldü. Galatasaray A Takım Medya Sorumlusu Egehan Şengül, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Sosyal medyada gördüğünüz fotoğraf; Kerem Aktürkoğlu'nun aracı yolda ilerlerken, trafikte başka bir araçtaki kişilerle yaşanan hadiseden ibarettir" şeklinde bir açıklama yaptı.



GASP BÜRO GÖZALTINA ALDI
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun geçen hafta Zeytinburnu'nda trafikte bazı kişilerle yol verme tartışması yaşamasıyla ilgili çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede aracın plaka bilgilerinden şüphelileri tespit eden ekipler, K.D. (22), M.K. (37), S.T. (36), A.O'yu (39) gözaltına aldı.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Emniyetteki sorgulamada şüphelilerin haklarında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, tehdit, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu kullanma ve hırsızlık gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Kerem Aktürkoğlu'nun yol tartışması ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı
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