Kerem Aktürkoğlu’nun yol tartışması ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek elendi. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın milli takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, evinde dönerken trafikte bir kişiyle tartıştı. Arabasından inen Kerem Aktürkoğlu'nun kendisine "Sen milli takım oyuncususun" diyen kişiye "Evet öyleyim" diye karşılık verdiği görüldü. Galatasaray A Takım Medya Sorumlusu Egehan Şengül, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Sosyal medyada gördüğünüz fotoğraf; Kerem Aktürkoğlu'nun aracı yolda ilerlerken, trafikte başka bir araçtaki kişilerle yaşanan hadiseden ibarettir" şeklinde bir açıklama yaptı.