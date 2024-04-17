Keserle yaralayıp bıçakla öldürdü

Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde yaşayan Birgül Alamur (39) ile 9 yıl önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği Veysel Dörkozan (44) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Alamur, tartışmanın ardından kızları M.D.'nin de (19) evde bulunduğu sırada Dörkozan'a önce keserle vurdu, ardından bıçakla öldürdü. Alamur, daha sonra suç aletiyle birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.Veysel Dörkozan'ın 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Yankesicilik' gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Dörkozan'ın 3 ay önce eski eşini bıçakla yaraladığı, ancak Alamur'un şikâyetçi olmadığı belirtildi. Gözaltına alınan Alamur, ifadesinde, eski eşiyle önceden beri aralarında kavga olduğunu, kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü.