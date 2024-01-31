Kesik baş cinayetinde katil diş hekimi çıktı

Aydın'ın Söke ilçesi Yenicami Mahallesi'nde oturan evli ve 4 çocuk babası Şerafettin Akalın (40), 14 Aralık'ta akşam saatlerinde çarşıya gitmek üzere evinden çıktı. Akalın'dan bir daha haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Akalın'ın izine rastlanmadı. 14 Ocak günü Granta Mezarlığı yolundan geçen vatandaşlar, yolun kenarında bulunan boş bir arazide çuvalı fark etti. Kontrol ettiklerinde ise içerisinde ceset olduğunu gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede çuval içerisinde bir erkeğe ait cesedin başının kesildiği anlaşıldı. Yapılan kimlik tespitinde, ölen kişinin bir aydır kayıp olarak aranan Şerafettin Akalın olduğu belirlendi.Jandarma ekipleri çevredeki MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Titizlikle sürdürülen araştırmada cinayet şüphelilerinin özel bir klinikte çalışan diş hekimi Alper Ö. (34), babası H.Ö. (71) ve V.Ö. (39) olduğu tespit edildi. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile polis ve jandarma ekipleri, İzmir'in Torbalı ilçesinde bir adres ile Aydın'ın Söke ilçesinde 3 ayrı adrese eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Adreslerde şüpheliler Alper Ö., babası H.Ö. ve akrabaları V.Ö. gözaltına alındı. Alper Ö.'nün ifadesinde, kendisine ait arazide tartıştıkları Akalın'ın balta ile saldırdığını ve yaşanan arbede sırasında onu öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Alper Ö. tutuklanırken, baba H.Ö. ile V.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.