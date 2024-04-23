‘Kestirmeden götüreceğim’ dedi ölüme sürdü

Adana'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 2'si çocuk 4 kişi ölürken, 7'si çocuk 17 kişi de yaralandı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan ve tarım işinde çalışmak için Manisa'nın Salihli ilçesine gitmek isteyen iki aileyi taşıyan Mustafa Akfırat idaresindeki minibüs, dün sabaha karşı Adana'nın Karaisalı ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Alev alev yanan minibüste bulunan Zozan Sakin (18), Zeynettin Çakıl (20), Bünyamin Çakıl (6) ve Serkan Çakıl (13) yaşamını yitirdi. Kazada 6'sı çocuk 17 kişi ise yaralandı. Yaralılar, "Şoför 'Sizi kısa bir yoldan götüreceğim' dedi. Çok hızlıydı. Uçuruma uçtuk" dedi. Sürücü Akfırat ise navigasyonun kendilerini yanlış yönlendirdiğini iddia etti.