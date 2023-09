Kevin Costner Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Kevin Costner Dizileri ve Filmleri Listesi

Kevin Costner, Hollywood'un çok yönlü ve başarılı oyuncularından biri olarak kabul edilir. Kariyeri boyunca birçok başarılı filmde rol alan Kevin Costner filmleri ve TV dizileri internet üzerinde kolayca bulabileceğimiz film ve dizilerdir. en beğenilen Kevin Costner dizileri ve filmleri listesi arasında "Bull Durham", "Field of Dreams", "Robin Hood: Prince of Thieves", "The Bodyguard", "Open Range" ve "Man of Steel" yer almaktadır. Ayrıca, "JFK" ve "The Highwaymen" gibi filmleri de yönetmiştir.

Kevin Costner Filmleri ve TV Dizileri

Kevin Costner, kariyeri boyunca birçok ödül kazandı, bunların arasında dört Altın Küre Ödülü, dört Primetime Emmy Ödülü ve bir Grammy Ödülü yer alıyor. Kevin Costner filmlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

1978: Sizzle Beach, U.S.A. - Komedi, romantik

1981: Night Shift - Komedi

1982: The Big Chill - Dram

1983: No Way Out - Gerilim

1984: The Untouchables - Suç, dram

1985: Silverado - Western

1987: Bull Durham - Komedi, romantik

1989: Field of Dreams - Dram

1990: Dances with Wolves - Western, dram

1991: JFK - Politik gerilim

1992: Robin Hood: Prince of Thieves - Macera, dram

1994: Wyatt Earp - Western

1995: Waterworld - Bilim kurgu, macera

1997: The Bodyguard - Romantik, dram

1997: Tin Cup - Komedi, spor

2000: Thirteen Days - Tarihi drama

2002: Open Range - Western

2003: The Guardian - Suç, drama

2004: Rumor Has It - Komedi, romantik

2006: The Upside of Anger - Komedi, drama

2007: Mr. Brooks - Suç, gerilim

2008: Swing Vote - Komedi, dram

2009: The Company Men - Dram

2010: The Factory - Gerilim, suç

2011: Draft Day - Spor, drama

2012: Man of Steel - Bilim kurgu, aksiyon

2013: Jack Ryan: Shadow Recruit - Gizli ajan, aksiyon

2014: McFarland, USA - Spor, drama

2015: Criminal - Aksiyon, gerilim

2016: Hidden Figures - Biyografi, drama

2017: Molly's Game - Biyografi, drama

2018: The Highwaymen - Biyografi, suç

2019: The Art of Racing in the Rain - Dram

2020: Let Him Go - Western, drama

2022: The Guardian of the Galaxy Vol. 3 - Bilim kurgu, aksiyon

En Beğenilen Kevin Costner Dizileri ve Filmleri Listesi

Kevin Costner'ın filmleri, geniş bir tür yelpazesini kapsar ve genellikle güçlü karakterler, duygusal temalar ve görsel olarak çarpıcı prodüksiyon değerleri içerir. Kevin Costner'ın en başarılı filmleri arasında yer alanları şu şekilde sıralayabiliriz:

1990: Dances with Wolves: Amerikan İç Savaşı'nın ardından bir ordu kaptanının, Lakota Kızılderili kabilesi ile birlikte yaşamaya başlamasını anlatan bir western filmi. Film, yedi Akademi Ödülü kazandı, bunlardan biri de Costner'ın En İyi Yönetmen ödülü oldu.

Amerikan İç Savaşı'nın ardından bir ordu kaptanının, Lakota Kızılderili kabilesi ile birlikte yaşamaya başlamasını anlatan bir western filmi. Film, yedi Akademi Ödülü kazandı, bunlardan biri de Costner'ın En İyi Yönetmen ödülü oldu. 1991: JFK: John F. Kennedy suikastını araştıran bir özel dedektifin hikâyesini anlatan bir politik gerilim filmi. Film, tartışmalı bir konu olsa da, eleştirmenlerden genel olarak olumlu eleştiriler aldı.

John F. Kennedy suikastını araştıran bir özel dedektifin hikâyesini anlatan bir politik gerilim filmi. Film, tartışmalı bir konu olsa da, eleştirmenlerden genel olarak olumlu eleştiriler aldı. 1992: Robin Hood: Prince of Thieves: Robin Hood'un, zenginlerden alıp fakirlere veren bir kanunsuzun hikâyesini anlatan bir macera filmi. Film, Costner'ın en yüksek hasılat yapan filmi oldu.