Giriş Tarihi: 30.9.2023 14:29Son Güncelleme: 30.9.2023 14:32
Kevin Costner Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Kevin Costner Dizileri ve Filmleri Listesi
Kevin Costner, 18 Ocak 1955'te Kaliforniya, Lynwood'da doğmuş Amerikalı aktör, yönetmen, yapımcı ve müzisyendir. Kevin Costner filmleri ve TV dizileri sayesinde başarılı bir oyunculuk kariyerine sahip olmuştur. En beğenilen Kevin Costner dizileri ve filmleri listesi içinde En çok 1990'da En İyi Film ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülleri'ni kazanan ve Costner'a En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü adaylığı getiren "Kurtlarla Dans" filmindeki performansıyla tanınır.
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Kevin Costner, Hollywood'un çok yönlü ve başarılı oyuncularından biri olarak kabul edilir. Kariyeri boyunca birçok başarılı filmde rol alan Kevin Costner filmleri ve TV dizileri internet üzerinde kolayca bulabileceğimiz film ve dizilerdir. en beğenilen Kevin Costner dizileri ve filmleri listesi arasında "Bull Durham", "Field of Dreams", "Robin Hood: Prince of Thieves", "The Bodyguard", "Open Range" ve "Man of Steel" yer almaktadır. Ayrıca, "JFK" ve "The Highwaymen" gibi filmleri de yönetmiştir.
Kevin Costner Filmleri ve TV Dizileri
Kevin Costner, kariyeri boyunca birçok ödül kazandı, bunların arasında dört Altın Küre Ödülü, dört Primetime Emmy Ödülü ve bir Grammy Ödülü yer alıyor. Kevin Costner filmlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
1978: Sizzle Beach, U.S.A. - Komedi, romantik
1981: Night Shift - Komedi
1982: The Big Chill - Dram
1983: No Way Out - Gerilim
1984: The Untouchables - Suç, dram
1985: Silverado - Western
1987: Bull Durham - Komedi, romantik
1989: Field of Dreams - Dram
1990: Dances with Wolves - Western, dram
1991: JFK - Politik gerilim
1992: Robin Hood: Prince of Thieves - Macera, dram
1994: Wyatt Earp - Western
1995: Waterworld - Bilim kurgu, macera
1997: The Bodyguard - Romantik, dram
1997: Tin Cup - Komedi, spor
2000: Thirteen Days - Tarihi drama
2002: Open Range - Western
2003: The Guardian - Suç, drama
2004: Rumor Has It - Komedi, romantik
2006: The Upside of Anger - Komedi, drama
2007: Mr. Brooks - Suç, gerilim
2008: Swing Vote - Komedi, dram
2009: The Company Men - Dram
2010: The Factory - Gerilim, suç
2011: Draft Day - Spor, drama
2012: Man of Steel - Bilim kurgu, aksiyon
2013: Jack Ryan: Shadow Recruit - Gizli ajan, aksiyon
2014: McFarland, USA - Spor, drama
2015: Criminal - Aksiyon, gerilim
2016: Hidden Figures - Biyografi, drama
2017: Molly's Game - Biyografi, drama
2018: The Highwaymen - Biyografi, suç
2019: The Art of Racing in the Rain - Dram
2020: Let Him Go - Western, drama
2022: The Guardian of the Galaxy Vol. 3 - Bilim kurgu, aksiyon
En Beğenilen Kevin Costner Dizileri ve Filmleri Listesi
Kevin Costner'ın filmleri, geniş bir tür yelpazesini kapsar ve genellikle güçlü karakterler, duygusal temalar ve görsel olarak çarpıcı prodüksiyon değerleri içerir. Kevin Costner'ın en başarılı filmleri arasında yer alanları şu şekilde sıralayabiliriz:
1990: Dances with Wolves: Amerikan İç Savaşı'nın ardından bir ordu kaptanının, Lakota Kızılderili kabilesi ile birlikte yaşamaya başlamasını anlatan bir western filmi. Film, yedi Akademi Ödülü kazandı, bunlardan biri de Costner'ın En İyi Yönetmen ödülü oldu.
1991: JFK: John F. Kennedy suikastını araştıran bir özel dedektifin hikâyesini anlatan bir politik gerilim filmi. Film, tartışmalı bir konu olsa da, eleştirmenlerden genel olarak olumlu eleştiriler aldı.
1992: Robin Hood: Prince of Thieves: Robin Hood'un, zenginlerden alıp fakirlere veren bir kanunsuzun hikâyesini anlatan bir macera filmi. Film, Costner'ın en yüksek hasılat yapan filmi oldu.
1987: Bull Durham: Bir beyzbol oyuncusu ve bir koçun ilişkisini anlatan bir spor komedisi.
1989: Field of Dreams: Bir çiftçinin, tarlasında çıkan bir hayali sahadan yola çıkarak geçmişe dair bir sırrı keşfetmesini anlatan bir drama filmi.
1995: Waterworld: Okyanusun yüzeyini kaplayan bir buzul çağında, yüzen bir adada yaşayan bir adamın hikâyesini anlatan bir bilim kurgu filmi.
1997: The Bodyguard: Bir pop yıldızını korumakla görevlendirilen bir eski denizcinin hikâyesini anlatan bir romantik gerilim filmi.
2002: Open Range: 1880'lerde Montana'da geçen bir grup kanunsuzun hikâyesini anlatan bir western filmi.
2012: Man of Steel: Süpermen'in kökenlerini anlatan bir süper kahraman filmi.