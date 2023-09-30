Haberler Yaşam Haberleri Kevin Costner Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Kevin Costner Dizileri ve Filmleri Listesi
Giriş Tarihi: 30.9.2023 14:29 Son Güncelleme: 30.9.2023 14:32

Kevin Costner Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Kevin Costner Dizileri ve Filmleri Listesi

Kevin Costner, 18 Ocak 1955'te Kaliforniya, Lynwood'da doğmuş Amerikalı aktör, yönetmen, yapımcı ve müzisyendir. Kevin Costner filmleri ve TV dizileri sayesinde başarılı bir oyunculuk kariyerine sahip olmuştur. En beğenilen Kevin Costner dizileri ve filmleri listesi içinde En çok 1990'da En İyi Film ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülleri'ni kazanan ve Costner'a En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü adaylığı getiren "Kurtlarla Dans" filmindeki performansıyla tanınır.

Kevin Costner Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Kevin Costner Dizileri ve Filmleri Listesi

Kevin Costner, Hollywood'un çok yönlü ve başarılı oyuncularından biri olarak kabul edilir. Kariyeri boyunca birçok başarılı filmde rol alan Kevin Costner filmleri ve TV dizileri internet üzerinde kolayca bulabileceğimiz film ve dizilerdir. en beğenilen Kevin Costner dizileri ve filmleri listesi arasında "Bull Durham", "Field of Dreams", "Robin Hood: Prince of Thieves", "The Bodyguard", "Open Range" ve "Man of Steel" yer almaktadır. Ayrıca, "JFK" ve "The Highwaymen" gibi filmleri de yönetmiştir.

Kevin Costner Filmleri ve TV Dizileri

Kevin Costner, kariyeri boyunca birçok ödül kazandı, bunların arasında dört Altın Küre Ödülü, dört Primetime Emmy Ödülü ve bir Grammy Ödülü yer alıyor. Kevin Costner filmlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • 1978: Sizzle Beach, U.S.A. - Komedi, romantik
  • 1981: Night Shift - Komedi
  • 1982: The Big Chill - Dram
  • 1983: No Way Out - Gerilim
  • 1984: The Untouchables - Suç, dram
  • 1985: Silverado - Western
  • 1987: Bull Durham - Komedi, romantik
  • 1989: Field of Dreams - Dram
  • 1990: Dances with Wolves - Western, dram
  • 1991: JFK - Politik gerilim
  • 1992: Robin Hood: Prince of Thieves - Macera, dram
  • 1994: Wyatt Earp - Western
  • 1995: Waterworld - Bilim kurgu, macera
  • 1997: The Bodyguard - Romantik, dram
  • 1997: Tin Cup - Komedi, spor
  • 2000: Thirteen Days - Tarihi drama
  • 2002: Open Range - Western
  • 2003: The Guardian - Suç, drama
  • 2004: Rumor Has It - Komedi, romantik
  • 2006: The Upside of Anger - Komedi, drama
  • 2007: Mr. Brooks - Suç, gerilim
  • 2008: Swing Vote - Komedi, dram
  • 2009: The Company Men - Dram
  • 2010: The Factory - Gerilim, suç
  • 2011: Draft Day - Spor, drama
  • 2012: Man of Steel - Bilim kurgu, aksiyon
  • 2013: Jack Ryan: Shadow Recruit - Gizli ajan, aksiyon
  • 2014: McFarland, USA - Spor, drama
  • 2015: Criminal - Aksiyon, gerilim
  • 2016: Hidden Figures - Biyografi, drama
  • 2017: Molly's Game - Biyografi, drama
  • 2018: The Highwaymen - Biyografi, suç
  • 2019: The Art of Racing in the Rain - Dram
  • 2020: Let Him Go - Western, drama
  • 2022: The Guardian of the Galaxy Vol. 3 - Bilim kurgu, aksiyon

En Beğenilen Kevin Costner Dizileri ve Filmleri Listesi

Kevin Costner'ın filmleri, geniş bir tür yelpazesini kapsar ve genellikle güçlü karakterler, duygusal temalar ve görsel olarak çarpıcı prodüksiyon değerleri içerir. Kevin Costner'ın en başarılı filmleri arasında yer alanları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • 1990: Dances with Wolves: Amerikan İç Savaşı'nın ardından bir ordu kaptanının, Lakota Kızılderili kabilesi ile birlikte yaşamaya başlamasını anlatan bir western filmi. Film, yedi Akademi Ödülü kazandı, bunlardan biri de Costner'ın En İyi Yönetmen ödülü oldu.
  • 1991: JFK: John F. Kennedy suikastını araştıran bir özel dedektifin hikâyesini anlatan bir politik gerilim filmi. Film, tartışmalı bir konu olsa da, eleştirmenlerden genel olarak olumlu eleştiriler aldı.
  • 1992: Robin Hood: Prince of Thieves: Robin Hood'un, zenginlerden alıp fakirlere veren bir kanunsuzun hikâyesini anlatan bir macera filmi. Film, Costner'ın en yüksek hasılat yapan filmi oldu.
  • 1987: Bull Durham: Bir beyzbol oyuncusu ve bir koçun ilişkisini anlatan bir spor komedisi.
  • 1989: Field of Dreams: Bir çiftçinin, tarlasında çıkan bir hayali sahadan yola çıkarak geçmişe dair bir sırrı keşfetmesini anlatan bir drama filmi.
  • 1995: Waterworld: Okyanusun yüzeyini kaplayan bir buzul çağında, yüzen bir adada yaşayan bir adamın hikâyesini anlatan bir bilim kurgu filmi.
  • 1997: The Bodyguard: Bir pop yıldızını korumakla görevlendirilen bir eski denizcinin hikâyesini anlatan bir romantik gerilim filmi.
  • 2002: Open Range: 1880'lerde Montana'da geçen bir grup kanunsuzun hikâyesini anlatan bir western filmi.
  • 2012: Man of Steel: Süpermen'in kökenlerini anlatan bir süper kahraman filmi.

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Kevin Costner Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Kevin Costner Dizileri ve Filmleri Listesi
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