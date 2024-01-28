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Giriş Tarihi: 28.1.2024

Kezzapçı komşuya 9 yıl hapis

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kezzapçı komşuya 9 yıl hapis
Konya'nın Meram ilçesinde 17 Eylül 2018'de Saadet Ş., işten dönen eşi Ramazan Ş.'yi karşılamak üzere kapıya çıktı. Ramazan Ş. dairesinin önüne geldiği sırada, aynı binada oturan ve daha önce aralarında tartışma yaşadıkları Gülay Türkmen, elinde bulunan kezzabı ailenin üzerine doğru fırlattı. Kezzaplı saldırıda anne ve baba ile çocukları A.Ş. (17), O.Ş. (16), A.Ş. (11) ile komşuları Şeyda Bağbudar (38) yaralandı. Saldırı sonrası zihinsel engelli A.Ş.'nin yüzü, kafası, göğsünde ve bacaklarında kalıcı izler kaldı. Tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen Gülay Türkmen 8 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası aldı. Kararın ardından taraflar kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Ancak İstinaf Mahkemesi kararı onadı. Tarafların itirazı üzerine dosya bu sefer Yargıtay'a gönderildi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi de Gülay Türkmen hakkında verilen kararı onadı. Saldırgan Türkmen'e cezaevi yolu gözüktü. Vücudunda kalıcı yanık izleri oluşan zihinsel engelli A.Ş. "5.5 yıldır acı çekiyorum. Bu acılarım biraz da olsa dinecek" dedi.

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Kezzapçı komşuya 9 yıl hapis
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