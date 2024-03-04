Kezzaplı cani yeniden yargılanacak

Konya'da 'Su sayacına bakacağız' yalanıyla kapıyı açtırdığı eski nişanlısı Merve Küçüktekin'in (30) üzerine kezzap atarak yakan sözleşmeli er Sabit Türk'e (28) 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hiçbir indirim uygulanmadan verilen 15 yıl hapis cezasının istinaf incelemesi tamamlandı. 19 Haziran 2022 yılında yaşanan olayda, talihsiz kadın defalarca ameliyat oldu ancak eski sağlığına kavuşamadı. Dosyayı, tarafların itirazı üzerine inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği cezayı az bularak kararı bozdu.Mahkeme, bozma gerekçesi olarak ise, "TCK'nın 35. maddesi uyarınca, yaralanmanın niteliği, meydana gelen tehlikenin ağırlığına göre makul seviyede ceza belirlenmesi yerine 15 yıl hapis cezası belirlenmek suretiyle eksik ceza tayini olduğu anlaşıldığından hükmün bozulmasına" denildi. Tutuklu Sabit Türk, yeniden hâkim karşısına çıkacak.