Kıbrıs Türkü’nün geleceğine altın kubbeli mühür

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Yakın Doğu Üniversitesi Yerleşkesi'ne inşa edilen Ada'nın en büyük camisi olma unvanını alan Dr. Suat Günsel Camii törenle açıldı. KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki açılışa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldı. Yılmaz yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:Doktor Suat Günsel Camii çok önemli bir eser. Bu gibi abidevi eserler toprağa vurulan mühürlerdir. Bu caminin Kıbrıs Türkü'nün neler yapabileceğinin ve medeniyetini, tarihini, kültürünü gelecek nesillere taşımasının bir sembolüdür.Birileri KKTC'yi dünyadan koparmaya çalışıyor olabilir ama bunu başaramayacaklar. Onlar bir kapıyı kapatırsa biz başka kapılar açacağız ve KKTC, Kıbrıs Türkü dünyayla bütünleşmeye, her alanda dünyaya katkı sunmaya devam edecek.Ercan Havalimanı geçen yıl yeni haliyle açıldı. Az önce gelirken Türk Hava Yolları yetkilisine seferler ne kadar arttı diye sordum. Yüzde 35 artmış. İnşallah bu daha da gelişecek. Her geçen yıl çok daha güçlenecek.Camilerimiz sadece ibadetlerimizin değil, aynı zamanda tarihimizin, edebiyatımızın, örf ve âdetlerimizin, kültürümüzün iç içe geçtiği merkezlerdir. Şunu hep birlikte bir kez daha gördük ki bu dünyada başkalarının merhametine güvenerek yolunuza devam edemezsiniz. Güçlü olmanız lazım. Birlik içinde, beraberlik içinde olmanız lazım ve hukukunuzu korumanız lazım.Adanın her iki tarafında da Kıbrıs Türkü'nün çok uzun bir tarihi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, muhabbetlerini ve camiye ilişkin tebrik ve teşekkürlerini size iletiyorum. İslam medeniyeti cami merkezli bir medeniyet. Camiler tarihten günümüze sosyal hayata şahitlik ediyor. Kıbrıs 649 yılında Hazreti Osman'ın hilafeti döneminde İslam'la müşerref olmuş, 1571 yılında başlayan Osmanlı hâkimiyetiyle ezan sesleri adanın her noktasında yükselmeye başlamıştır. Bundan sonra da kıyamete kadar inşallah bu ezanlar susmayacak, bu bayraklar inmeyecek. Peygamber Efendimizin süt halası Hala Sultan başta olmak üzere sahabe türbeleri, mescitler, camiler ve İslam yapıları adanın her iki tarafında bu köklü geçmişi bizlere göstermektedir.453 yıldır Kıbrıs Türkü'yle biz Selimiye'den Hazreti Mikdat Camii'ne okunan ezanlarla, Toroslardan Geçitköy'ü sulayan sularla bağlıyız. Birliği, beraberliği ve dayanışmayı perçinleyen vakıf geleneğini sosyal sorumlulukla bugün ayakta tutan herkes Kıbrıs Türkü'nün geleceğini güçlendirmektedir. Gelecek nesiller bu eserleri görerek ecdatlarına layık çizgide yollarına devam edecekler.Dr. Suat Günsel Camii'nin minare ve kubbelerinde kullanılan malzemelere yapılan anketle KKTC halkı karar verdi. 2 bin 215 kişinin katıldığı ankette 1344 kişi (% 61) altın renkli paslanmaz çelik krom kaplama kullanılmasını tercih etti.Başkan Erdoğan'ın 2021'de Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 47'nci yıldönümü dolayısıyla katıldığı KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda yaptığı konuşmada "KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili adımın proje çalışmaları bitti ve inşasına da inşallah yakında başlıyoruz" diye müjdesini verdiği proje tam gaz sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz cami açılışından sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve beraberindekilerle KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin inşaat alanını gezdi ve yetkililerden bilgi aldı. İnşaatta çalışan işçiler hatıra fotoğrafı çektirdi.