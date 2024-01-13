Kıbrıs'ın 'Toros'u rahmetle anılıyor “Siyasetçi değil dava adamı"

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde önemli bir yeri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ömrü boyunca Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı için mücadele etti. Denktaş, Kıbrıs'ın Baf bölgesinde 27 Ocak 1924'te dünyaya geldi. İlk eğitimini İstanbul'da aldı. Daha sona Lefkoşa'da tamamladı. Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün Halkın Sesi gazetesinde yazılar yazmaya başladı. Rauf Denktaş, 27 Kasım 1948'de Kıbrıs Türklerinin düzenlediği ilk mitinginde Dr. Küçük ile konuşmalar yaptı.

TÜRK DİRENİŞİNİN SEMBOL İSİMLERİNDEN

Ada'yı Yunanistan'a bağlama ideali olan Enosis'le mücadelede ve EOKA terör örgütü karşısında Kıbrıs Türklerinin direnişine yön verdi. Rauf Denktaş, 1 Ağustos 1958'de Türk Mukavemet Teşkilatını (TMT) kurarak Rumların Türk köylerine saldırılarına karşı sert karşılık verdi. 1963 olaylarından sonra Denktaş temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti. Temaslarını tamamlayan Denktaş, sandalla Kıbrıs'a geçti ve Türk direnişini örgütlemeye başladı.

LİDERLİK YAPTI

1970 seçimlerinde Türk Cemaat Meclisi Başkanlığına getirilen Rauf Denktaş'ın yoğun siyasi hayatı böylece başladı. 1973 yılına kadar Kıbrıs Cumhurbaşkanı Muavini ve Kıbrıs Türk Yönetim Başkanı olarak görev yapan Denktaş, 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin ilan edilmesinin ardından devlet ve meclis başkanlığı görevlerini üstlendi. Denktaş, anayasanın gerekleri doğrultusunda 1976 seçimlerinde devlet başkanlığına getirildi ve 1981 seçimlerinde ikinci kez iktidar oldu. 15 Kasım 1983'te KKTC'nin ilan edilmesinin ardından kurucu cumhurbaşkanlığı görevine getirilen Denktaş, 1990, 1995 ve 2000'de yapılan seçimlerde de cumhurbaşkanı seçildi.

"ERENKÖY MÜCAHİDİ"

Büyük dava adamı Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş, SABAH'a yaptığı açıklamalarda babasıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Kıbrıslı Türk. Gerektiği zaman elinde silah Erenköy mücahidi. Sırası geldiğinde kıvrak zekalı bir diplomat. Çok okuyan, çok yazan halkı ile iç içe yaşayan bir devlet adamı. Zorluklar karşısında yılmayan, millî davamızın yılmaz savunucusu, Türkiye'm dediğinde coşan, Türklüğe saldırıldığında kendini aşan bir sevgiyle saldıranlara engel olan millî bir kahraman. Siyasetçi değil, dava adamı."