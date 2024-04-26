Kick Boks Dünya Şampiyonasında Türkiye’yi Kayserili Semiha Yörük temsil edecek

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 12 yaşında başladığı savunma sporlarında büyük başarılar elde eden milli sporcu Semiha Yörük, Wushu'da balkan şampiyonu olurken, Muay Thai Avrupa kupasında ise 3'ncü oldu. Muay Thai Türkiye şampiyonasında da Türkiye 2'ncisi olan Semiha Yörük, İstanbul'da düzenlenecek olan Kick Boks Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

"HEDEFİM DÜNYA KUPASINDA ŞAMPİYONLUK"

Yeşilhisar Kaymakamı Ali Altuntaş'ı ziyaret eden milli sporcu Semiha Yörük, zorlu bir mücadelenin kendisini beklediğini belirterek kick boksta dünya şampiyonu olmayı hedeflediğini söyledi. Kadınların kendisin koruyabilmesi ve kadınlara örnek olabilmek için bu sporlara yöneldiğin belirten Semiha Yörük; "Ben bu sporları severek yapıyorum. Sponsor noktasında yeterli desteği görmesem de kickboks dünya şampiyonasında birinci olarak istiklal marşımızı okutmak istiyorum" dedi.

Yeşilhisar Kaymakamı Ali Altıntaş ise milli sporcuya dünya kupası mücadelesinde başarılar dileyerek destekçisi olacaklarını söyledi.