Kick boksçu, omuz atma tartışmasında müteahhidi öldürdü

İzmir'de bir markette müteahhit Semih Köse (30) ile kick boksçu Sercan B. (31) arasında omuz atma meselesinden çıkan kavgada, müteahhit Köse göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi.Olay, önceki gün saat 19.30'da Urla ilçesi Ahmet Besim Uysal Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Urla'da emlakçılık ve inşaat şirketi bulunan kick boksçu Sercan B., alışveriş yaptığı sırada, yanından geçen müteahhit Semih Köse ile omuz omuza çarpıştı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede yumruklaşmaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında eline geçirdiği alkol şişesini kıran Semih Köse, Sercan B.'nin üzerine doğru hamle yaptı. Bunun üzerine Sercan B. yanında bulunan bıçakla Semih Köse'yi göğüs bölgesinden yaraladı. Köse kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Köse, ağır yaralı olarak ambulansla Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köse, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Sercan B. suç aleti bıçakla polis ekiplerine teslim olurken kavgaya karıştığı belirlenen kardeşleri Serkan ve Taylan B. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sercan B. ile 2 kardeşi tutuklandı.