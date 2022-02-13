Kılıçdaroğlu, muhalefet liderlerinin zirvesi sonrasında HDP’ye yeşil ışık yaktı!

HDP ZİRVEYE TEPKİ GÖSTERDİ: "HDP'Yİ YOK SAYAN..."

HDP Eş Genel Başkan Mithat Sancar, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen partisinin 4. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada muhalefet partisi genel başkanlarının zirvesi hakkında şunları söyledi: "Diyoruz ki parlamento seçimlerine kendi ittifakımızla gireceğiz, en geniş demokrasi ittifakıyla gireceğiz. Ama cumhurbaşkanlığı seçimi için de bütün muhalefet partileriyle diyalog ve müzakere istiyoruz. Eğer muhalefet partileri bizlerle geçiş sürecini, önümüzdeki dönemin temel ilkelerini, seçime kadar olan dönemdeki haksızlıkların ve tahribatların tamiri konusunu müzakere ederlerse ortak aday fikrine de açığız. Bugün 6 muhalefet partisinin başkanları bir araya geliyor, gelsinler çok iyi yapıyorlar. Diyalog, görüşme, tartışma iyidir. Ama HDP'yi yok sayan, bu diyalogda HDP'yle ilişki kurmayı HDP'yle müzakere yürütmeyi planına koymayan bir anlayışın Türkiye'ye nasıl bir gelecek vadettiğini de açıklaması gerekiyor. HDP'yle diyalog içinde olmak, mutabakat aramak şarttır. Kim ki HDP'yi düşmanlaştırır onun AKP ve MHP'den farkı yoktur. HDP'ye düşmanca yaklaşan herhangi bir partinin Türkiye'de kendini muhalefet gücü saymaya da hakkı yoktur."

BİR TEPKİ DE HDP'Lİ HÜDA KAYA'DAN GELDİ

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ise altı muhalefet liderinin bir araya gelişiyle ilgili olarak T24 sitesinin haberini sosyal medyadan paylaşıp tepki gösterdi. Kaya "Kürtsüz bir ittifak olabilir ama milletin ittifakı olamaz. Yarınlar yalnızca Türk'ü değil, bütün Türkiye'yi kucaklayan, kurucu bir ortak iradenin olacak" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU HDP'YE YEŞİL IŞIK YAKTI: "HDP'Yİ YOK SAYMIYORUZ!"

Kılıçdaroğlu, HDP'li kimi isimlerin açıklamaları sonrasında, altı muhalefet partisi liderinin zirvesine HDP'nin neden davet edilmediğine yönelik halktv.com.tr yazarı Fikret Bila'ya cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, HDP'nin neden davet edilmediğine yönelik soruya cevap verirken HDP'ye yeşil ışık yakarak, "HDP'yi yok saymıyoruz. Hiçbir partiyi de yok sayamayız. Öyle yaparsak bu demokrasiye inanmadığımızı gösterir. Bu çalışma, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi geçiş çalışmasını yürüten altı parti arasında yapıldı. Biliyorsunuz altı partinin genel başkan yardımcıları birlikte çalıştılar ve bir metin hazırladılar. Çok iyi çalışılmış, çok zengin bir metin. Metin üzerinde altı genel başkanın bir görüş ayrılığı yok. Bu süreçte biz her parti ile görüştük. Bu görüşmelerimiz sürecek. HDP'yle de görüşüyoruz. İhtiyaç olduğunda yine görüşeceğiz. Onlar görüşlerini paylaşmak isterlerse bize gelebilirler, ihtiyaç olduğunda biz gideriz. Görüşlerimizi paylaşırız. Kamuoyuyla da zaten paylaşıyoruz. Bir sorun yok" ifadelerini kullandı.