Kılıçdaroğlu’nun korumaları protesto yapan belediye işçilerini darp etti

Bayraklı'da 30 Ekim Depremi sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kooperatif modeli ile temeli atılan Dilber Apartmanı'nın temel atma töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı gerçekleştirildi. Temel atma tören öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslerini duyurmak isteyen Çiğli Belediyesi ÇİBEL işçileri pankartlarla tören alanına geldi. 'İşçiler açken başkanlara huzur yok' ve 'iş, ekmek yoksa barış da yok' sloganları atan işçiler taleplerini Kılıçdaroğlu'na duyurmaya çalıştı. Tören bitiminde ise Kılıçdaroğlu ile görüşmek isteyen işçiler Kılıçdaroğlu'nun aracının önüne kesince korumalar ile işçiler arasında arbede yaşandı. Maaşlarının asgari ücretin altında kaldığını söyleyen işçiler Kılıçdaroğlu'nun korumaları tarafından darp edildi.

AK PARTİLİLER TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli duruma tepki gösterdi. AK Partili Dağ yaptığı paylaşımda "Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları İzmir'de, CHP'li belediyeden hakkını alamayan ve buna itiraz eden işçileri darp etmiş. Kemal Bey İzmir'e her geldiğinde CHP'nin başarısızlığı yüzüne vuruluyor, artık mızrak çuvala sığmıyor. Size tavsiyemiz, şehrimizin huzurunu kaçırmayın" dedi.

İZMİR'DE YİNE BİR CHP KLASİĞİ

AK Partili Sürekli ise "CHP İzmir'in karnesi verilecek olsa; Genel Başkanları Kılıçdaroğlu'nun İzmir ziyaretlerine damga vuran isyan görüntüleri başta olurdu. Bu kez; kentsel dönüşüm, alt yapı mağduru vatandaşları, Çiğli Belediyesi işçilerinin protestosu izledi. İzmir yine, bir CHP klasiği izledi. Kılıçdaroğlu; işçilerin korumaları tarafından darp edilmesine seyirci kalırken, taleplere de sırtını döndü. Bir genel başkan; vekili olduğu ve kalemiz dediği şehrin insanına, emekçisine, sorunlarına yüz çeviriyorsa; belediye başkanlarının rehavet ve zaaflarını anlamak kolaylaşıyor!" açıklamasını yaptı.