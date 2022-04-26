Haberler Yaşam Haberleri “Kilis Meydan Savaşı”nda 11 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 26.4.2022 14:07 Son Güncelleme: 26.4.2022 14:20

Kilis Meydan Savaşı”nda 11 kişi yaralandı

İBRAHİM GÜNEŞ
“Kilis Meydan Savaşı”nda 11 kişi yaralandı

Kilis’te aralarında husumet bulunan eski muhtar ile yeni muhtarın yakınları arasında çıkan  silahlı, sopalı, taşlı kavgada 11 kişi yaralandı.

Kilis Merkeze bağlı Beşikkaya (Anez) köyünde aralarında husumet bulunan Muhtar Hüseyin Mazlum ile eski muhtar Lokman Eryılmaz ile aileleri arasında çıkan tartışmanın alevlenmesi üzerine iki taraf birbirlerine, pompalı av tüfeği, silah, sopa ve taşları kullanarak birbirine girdi.

Kavgada yaralanan 11 kişi özel araçlar ve ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Köye jandarma komando birlikleri, jandarma birlikleri sevk edildi. Köyde geniş güvenlik önlemleri sürerken, jandarma geniş çaplı soruşturmaya ve gözaltı işlemlerine başladığı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Çarşı ve pazardaki ateşi söndüreceğiz
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan Bilim Kurulu kararlarını açıklayacak! Maske yasağı, Bilim Kurulu...
Son dakika: Bakan Dönmez belgeleriyle paylaştı! Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovu duvara tosladı
Son dakika: Ramazan Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz
Son dakika: Başkan Erdoğan'ı tehdit eden CHP'li Özgür Özel'e peş peşe tepkiler: Bu milletin iradesine hakarettir...
Son dakika | İBB'ye 1 milyarlık ihale ve görülmemiş kıyak soruşturması!
Son dakika: HDP'lileri yanına alan CHP'li Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı tehdit etti
Sosyete 800 milyonluk boşanma davasını konuşuyor! Ünlü iş insanı Adnan Çebi: Taleplerinin sınırı yok!
Son dakika: Gezi davasında karar! Osman Kavala'nın cezası belli oldu
Kim bu üst düzey jandarma subayı! Savcılık ‘Başkan’ın peşine düştü
ARKADAŞINA GÖNDER
“Kilis Meydan Savaşı”nda 11 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA