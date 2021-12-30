Haberler Yaşam Haberleri Kilis zeytinyağı İstanbul’da tanıtıldı
Giriş Tarihi: 30.12.2021 16:46 Son Güncelleme: 30.12.2021 16:56

Kilis zeytinyağı İstanbul’da tanıtıldı

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Kilis zeytinyağı İstanbul’da tanıtıldı

Kilis’in uluslararası yarışmalarda üstün kalite ödülü alan coğrafi işaretli zeytinyağı tanıtım toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) desteğiyle Kilis Valiliği tarafından düzenlenen toplantıya gastronomi yazarları, ünlü şefler katıldı. Konuklar, zeytinyağı üreticileri tarafından sofralara taşınan Kilis zeytinyağını tatma ve duyusal analizini yapma imkanı buldu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Taha Özkaya da Kilis zeytinyağının fark yaratan özelliklerini anlattı.

"Hasadı Tadıyoruz" sloganı ile gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis zeytinyağının elmas değerinde olduğunu ve bu potansiyeli ortaya çıkaracak çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Soytürk sözlerine şöyle devam etti: "Zeytinyağı kalitesinin artırılması için alınan kararlar fabrikalarda uygulanmaya başlandı. 'Fabrikaya getirilen zeytinlerin içerisinde taş, çamur, zeytinler küflü olmayacak' dedik. Kilis zeytinyağını zedelememize, kalitesini düşürmemize hiçbirimizin hakkı yoktu. Bu anlayışla ürün kalitemiz çok yüksek seviyelere ulaştı. Zeytinyağı birliğimiz Türkiye çapında yapılan bir yarışmada Türkiye ikinciliğini kazandı. O zeytinyağını birliğimiz 20 liraya satıyordu, yarışmadan sonra 100 liraya satmaya başladı. Zeytinyağımız, bu süreçte dünyadan da 8 tane ödül aldı. Aldığımız yerler Afrika falan değil, İspanya, Londra, Japonya, İtalya gibi ülkeler. Kilis zeytinyağının içerdiği polifenoller açısından oldukça zengin. Bizim bir hayalimiz vardı, 'zeytinyağını ilaç gibi satacağız' demiştik. Şimdi bu hayalimizi gerçekleştirmeye çok yakınız."

KİLİS CAZİBE MERKEZİ OLACAK

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ise gastronomi şefleri ve yatırımcıların Kilis'e yatırım yapması çağrısında bulundu. Burhan Akyılmaz, "Kilis, hem Orta Doğu'nun hem Türkiye'nin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelecek. Şu anda devletimizin yaptığı önemli yatırımlar var. Bunlardan bir tanesi Amanos Tünelleri. Bu tüneller tamamlandığında Kilis, İskenderun limanına daha da yaklaşacak. O da yatırımcılarımıza çok önemli avantajlar sağlayacak" dedi.

"KİLİS MUTFAĞINA ÖVGÜ"

Konuşmaların ardından İstanbul gastronomi dünyasının seçkin temsilcileri, Kilis'te üretim yapan farklı markaların ürünlerini deneyimlerken, Kilis doğumlu şef ve yazar Yunus Emre Akkor'un "Kilis Mutfağına Övgü Menüsü" başlığıyla hazırlanan öğle yemeğinde de Kilis zeytinyağlarının tadına baktı. Etkinlikte Kilis zeytinyağı üreticilerini "Kilizi" markasıyla Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat, "Hızma" markasıyla Mustafa Servet, "Altun Huzma" markasıyla Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu ve "Masmana" markası ile Ali Hayta temsil etti.

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Kilis zeytinyağı İstanbul’da tanıtıldı
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