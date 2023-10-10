Haberler Yaşam Haberleri Kilis'te bir kişi tabancayla vurulmuş olarak bulundu
Giriş Tarihi: 10.10.2023 14:20

Kilis'te bir kişi tabancayla vurulmuş olarak bulundu

Kilis'in Musabeyli ilçesinde, eski muhtar Selahaddin Çabuk (58), yol kenarında tabancayla vurularak öldürülmüş olarak bulundu.

DHA
Kilis’te bir kişi tabancayla vurulmuş olarak bulundu

Sabah saatlerinde Yastıca köyü yakınlarında yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinde ölen kişinin Çınar köyü eski muhtarı Selahaddin Çabuk olduğu belirlendi. Bölgede yapılan incelemede Çabuk'un kamyoneti de yakın bir noktada bulundu. Çabuk'un cansız bedeni yapılan inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma, Çabuk'un tabancayla öldürülmesine neden olan kişi veya kişilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İSRAİL HAMAS SAVAŞI SON DAKİKA HABERLERİ || Ortadoğu kan gölü! İsrail Gazze’de son durum ne, kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç oldu? İşte İsrail Filistin savaşı son durum
Yunan eski Bakan'dan çarpıcı sözler: Suçlu yıllarca Filistin'deki ölümlere sessiz kalan Batı dünyası
İmamoğlu’ndan Çelik’e destek verene İBB’de koltuk: O isimlerin hepsi deşifre oldu
Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli: Filistin felaketin pençesinde, ateşkes derhal tesis edilmeli
Saçmalama Hüsnü Bey
İzmir Şehir hastanesi için geri sayım! Hasta kabulüne başlıyor
40 milyar dolarlık potansiyel
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ateşkes çağrısı yaptığı paylaşımını kaldırdı
‘Türkiye’de her şey olursunuz ama rezil olmazsınız’
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Kilis'te bir kişi tabancayla vurulmuş olarak bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA