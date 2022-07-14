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Giriş Tarihi: 14.7.2022 15:04 Son Güncelleme: 14.7.2022 15:46

Kilis’te diş tedavisinde modern hastane

Kilis’te Sağlık Bakanlığı ile AB işbirliğinde yapılan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) hizmet vermeye başladı.

İBRAHİM GÜNEŞ
Kilis’te diş tedavisinde modern hastane

Sağlık Bakanlığı ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası arasında imzalanan anlaşma ile Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki Mülteciler için AB Mali Yardım Programı (FRİT) kapsamında 50 milyon Avro hibe ile inşa edilen sağlık kompleksinin ilk hizmete giren birimi Kilis ADSM oldu. En son teknolojinin kullanıldığı ADSM'de kanal tedavisinden, diş çekimine, hareketli protezden sabit proteze, diş eti tedavisinden koruyucu diş hekimliği hizmetleri ve çocuklar için yer tutucu uygulamalarına kadar pek çok tedavi olanağı sunuluyor. ADSM'nin tam kapasiteye ulaşmasıyla 50 diş hekimi ve 80 sağlık personeli olmak üzere toplam 250 sağlık çalışanı görev yapabilecek.

Yaklaşık 6 bin 500 metrekare kapalı alana sahip yeni ADSM'de toplam 50 ünite ile hizmet verildiğini söyleyen Kilis İl Sağlık Müdürü̈ Dr. Mahmut Arık, yeni ADSM'nin kendi alanında sağlık ihtiyaçlarını en yüksek standartta karşılayacağını ifade etti. Son teknolojiye sahip cihazlarla hizmet verilmeye başlandığını vurgulayan Arık, "Gerek hastane gerekse ADSM'de kullandığımız ileri teknoloji ekipman ve görev yapan uzman kadrolarımızla etkili tedaviler sunabileceğiz" dedi.

Kilis ADSM Başhekimi Diş Hekimi Abdullah Eraslan ise, nitelikli sağlık personeliyle birlikte bölgede yasayanlara en yüksek standartta hizmet sunulduğunu söyledi.

Eraslan, "Modern teknik altyapımız ve tecrübeli diş̧ hekimlerimiz sayesinde ADSM'de Kilis ve bölge halkımıza en üst seviyede diş sağlığı hizmetleri veriyoruz. Randevu alma surecinde de kolaylık sağlanıyor" dedi.

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Kilis’te diş tedavisinde modern hastane
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