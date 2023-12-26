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Giriş Tarihi: 26.12.2023 06:10

Kilis'te hastane yolunda kaza! 1'i ağır 3 yaralı

Kilis’in Musabeyli ilçesinde yediği mantardan zehirlenen akrabasını hastaneye götüren kişinin kaza yapması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

İHA
Kilis’te hastane yolunda kaza! 1’i ağır 3 yaralı
Kaza, Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Körahmethüyüğü Hüseyinoğlu Caddesi'nde meydana geldi. E.Ç. yönetimindeki 50 FA 321 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metrelik şarampole yuvarlandı. Otomobilde bulunan B.Ç., S.Ç. ve E.Ç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ekiplerce Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yediği mantardan zehirlenen S.Ç.'nin durumunun ağır olduğu bildirilirken, otomobil sürücüsü E.Ç.'nin ehliyetinin olmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kilis'te hastane yolunda kaza! 1'i ağır 3 yaralı
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