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Giriş Tarihi: 7.5.2022 10:08 Son Güncelleme: 7.5.2022 10:32

Husumetli iki aile arasındaki kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı

İBRAHİM GÜNEŞ
Husumetli iki aile arasındaki kavgada ölü sayısı 2’ye çıktı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki akraba grup arasında arasındaki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinin Yedigöz köyünde medyana gelen olayda, akraba olan Erdem ve Tilki ailelerinin fertleri arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce Halil Erdem av tüfeği ile akraba olan hasımlarının üzerine ateş açmış, saçmaların isabet ettiği Halil Tilki, Mehmet Tilki, Ercan Tilki yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Halil Tilki kurtarılamazken, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı Halil Erdem tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kilis'teki tedavisinin ardından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Tilki de kurtarılamadı. Yaralılardan Ercan Tilki'nin tedavisi ise devam ediyor.

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Husumetli iki aile arasındaki kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı
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