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Giriş Tarihi: 24.4.2022 16:08 Son Güncelleme: 24.4.2022 16:56

Kilis'te kazada can verenler toprağa verildi

İBRAHİM GÜNEŞ
Kilis’te kazada can verenler toprağa verildi

Kilis'in Elbeyli ilçesinde virajı alamayan hafif ticari aracın  sulama kanalına uçması sonucu boğulan aynı aileden 4 kişi son yolcuğuna uğurlandı.

Dün Akşam saatlerinde Kilis'in Elbeyli ilçesi Kalbursait köyü yakınlarında Tuncer Güngör (51) yönetimindeki hafif ticari araç, virajı alamayarak sulama kanalına uçması sonucu araç sürücüsü Tuncer Güngör, eşi Kanaldan çıkarılan araçtaki şoför Tuncay Güngör, eşi Hedile Güngör (43) ile kızları Dilan Güngör (20) ve Suna Nur Güngör'ün (8) boğularak hayatını kaybetmişti.

Adli Tıp Kurumu Kilis Şubesinde yapılan otopsinin ardından Kilis Asri Mezarlıkta Alaaddini Osmani Camisi'nde Cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandılar.

Defin sırasında ölenlerin yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı. Su kanalında araç içerisinde bulunan boğulma tehlikesi geçiren Gülistan Akbaş (21), 1 yaşındaki İbrahim Akbaş ve Zekeriya Algan, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kilis'te kazada can verenler toprağa verildi
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