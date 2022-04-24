Kilis’te kazada can verenler toprağa verildi

Dün Akşam saatlerinde Kilis'in Elbeyli ilçesi Kalbursait köyü yakınlarında Tuncer Güngör (51) yönetimindeki hafif ticari araç, virajı alamayarak sulama kanalına uçması sonucu araç sürücüsü Tuncer Güngör, eşi Kanaldan çıkarılan araçtaki şoför Tuncay Güngör, eşi Hedile Güngör (43) ile kızları Dilan Güngör (20) ve Suna Nur Güngör'ün (8) boğularak hayatını kaybetmişti.
Adli Tıp Kurumu Kilis Şubesinde yapılan otopsinin ardından Kilis Asri Mezarlıkta Alaaddini Osmani Camisi'nde Cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandılar.
Defin sırasında ölenlerin yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı. Su kanalında araç içerisinde bulunan boğulma tehlikesi geçiren Gülistan Akbaş (21), 1 yaşındaki İbrahim Akbaş ve Zekeriya Algan, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.