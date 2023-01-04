Kilis’te kocası tarafından vurulmuştu: Talihsiz kadın hastanede hayatını kaybetti

Olay Şehit Sakıp Mahallesi Zekeriya Korkmaz Bulvarı Seda Apartmanında meydana geldi. Eşinin kendisini takip ettiğini gören Suriye vatandaşı Nehid Şemiyi, apartmanın 3. katındaki akrabasının yanına sığınmak istedi. Ancak eşini takip eden Dibo Muhammed Halil tabancayla eşine ateş etti.

POLİS YAKALADI

Eşini yaraladıktan sonra aracına binerek kaçmaya çalışan Dibo Muhammed Halil, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

HASTANEDE VEFAT ETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan ve ağır şekilde Nehid Şemiyi 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. olayla ilgili soruşturma başlatıldı.