Kilis’te silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kilis'in Atatürk Mahallesi Şehit Ahmet Uğur Edeoğlu Sokak'ta gece geç saatlerde meydana gelen olayda, park halindeki otomobile tabancayla ateş edildi. Saldırıda aracın sürücüsü Ali İhsan Yitmez ve yolcu A.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ali İhsan Yitmez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, A.B'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri saldırıyı yapan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.