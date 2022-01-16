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Giriş Tarihi: 16.1.2022 13:57 Son Güncelleme: 16.1.2022 14:24

Kilis'te sobadan 11 kişi zehirlendi

İBRAHİM GÜNEŞ
Kilis’te sobadan 11 kişi zehirlendi

Kilis’te, sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 11 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde aynı aileden kadın ve çocuklarında bulunduğu 7 kişi sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zeytinbağı köyüne gönderilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan, Berat Kurt (8), Hatice Kurt (16), Emine Kurt (74), Zeynep Kurt (22), Murat Kurt (15), Mustafa Kurt (2) ile Halime Kurt (38) tedavi altına alındı.

Öte yandan Kilis merkezde Ekrem Çetin Mahallesinde aynı aileden S.C, N.B, M.C, Y.C, sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İki olayda zehirlenen 11 kişi Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Kilis'te sobadan 11 kişi zehirlendi
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