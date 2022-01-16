Kilis’te sobadan 11 kişi zehirlendi

Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde aynı aileden kadın ve çocuklarında bulunduğu 7 kişi sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zeytinbağı köyüne gönderilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan, Berat Kurt (8), Hatice Kurt (16), Emine Kurt (74), Zeynep Kurt (22), Murat Kurt (15), Mustafa Kurt (2) ile Halime Kurt (38) tedavi altına alındı.
Öte yandan Kilis merkezde Ekrem Çetin Mahallesinde aynı aileden S.C, N.B, M.C, Y.C, sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İki olayda zehirlenen 11 kişi Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.