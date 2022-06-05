Almanya Kreuzberg'de yetişmiştir. Gençlik yıllarında cezaevi ile tanışmış ve hapiste kaldığı sürelerde rap sözleri yazmaya başlamıştır. Almanya'da polislerin Türklere olan tutumları nedeni ile hapise girmiş ve çıkmıştır. Ardından tekrar bir polise Nazi, yani ırkçı dediği gerekçesi ile hapise girmiş ve 4 ay hapis yatmıştır.

Almanya'da Türkçe rap yaparak Türkçe dilini Avrupa'ya tanıtan Killa Hakan, MTV Almanya kanalında 15 hafta süresince Top 10 listesinde kalmayı başaran tek Türk rap sanatçısıdır.

Sosyal medya hesaplarının sonunda kullandığı, sözlerini yazdığı ve çok sık 36 sayısının geçtiği bestelerinde 36'nın anlamı doğup yetiştiği yer olan Kreuzberg City'nin posta kodu'dur.