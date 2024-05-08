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Giriş Tarihi: 8.5.2024 11:35 Son Güncelleme: 8.5.2024 11:41

Kilolarca uyuşturucu ve 1 milyon liradan fazla parayla yakalandılar

İstanbul’da üç uyuşturucu madde satıcısı, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. 9 kilo 890 gram uyuşturucu madde ve 1 milyon liradan fazla nakit para ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Kilolarca uyuşturucu ve 1 milyon liradan fazla parayla yakalandılar

İstanbul Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe Meclis Mahallesi'nde bir aracı şüphe üzerine durdurmak istedi. Araçtakiler polislerin "Dur" ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı. Kovalamaca yaşandı. Araç Ümraniye İlçesi'nde durduruldu. R.K., N.H. ve C.H. adlı 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda bir kilo beş gram uyuşturucu madde, yedi bin 710 lira nakit para, farklı araçlara ait iki kontak anahtarı ele geçirildi. O araçlar da tespit edildi ve araçlarda arama yapıldı. Araçlarda toplam 8 kilo 885 gram uyuşturucu madde, 1 milyon 191 bin 545 lira, 200 euro ve 20 dolar nakit para ele geçirildi.

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Kilolarca uyuşturucu ve 1 milyon liradan fazla parayla yakalandılar
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