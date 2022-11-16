Haberler Yaşam Haberleri Kımız Haram Mı? Diyanet'e Göre Kımız İçmek Helal Mi, Günah Mı, Hükmü Ne?
Giriş Tarihi: 16.11.2022 16:13 Son Güncelleme: 16.11.2022 16:13

Kımız Haram Mı? Diyanet'e Göre Kımız İçmek Helal Mi, Günah Mı, Hükmü Ne?

Orta Asya Türklerinin çok eski bir içeceği olan kımız haram mı sorusunun cevabı, başta Müslüman Türkler olmak üzere çoğu kişi tarafından merak edilir. Köklü bir geçmişe sahip Orta Asya halkları tarafından günümüzde hala tüketilmeye devam edilen kımız helal mi yoksa haram mıdır? Alkollü bir içecek olan ve kısrak sütünün mayalanmasıyla yapılan kımız içmek caiz mi diye soranlar vardır. İslam'da kımız içmenin yeri var mıdır?

Kımız Haram Mı? Diyanet’e Göre Kımız İçmek Helal Mi, Günah Mı, Hükmü Ne?

Tarihte ilk olarak Moğolistan ve Türkistan bölgelerinde hüküm süren Türkler tarafından içilmeye başlanan kımız haram mı sorusu, bugün hala birçoğu için merak uyandırıcıdır. Yapılan araştırmalar sonucu, yaklaşık olarak 5500 yıllık geçmişe sahip bir alkollü içecek olan kımız helal mi diye merak edenler vardır. Her ne kadar Anadolu topraklarında yaşayan Türkler tarafından çok yaygın olmasa da kımız içmek caiz mi sorusuna yanıt arayan çok sayıda insan bulunur. Dinimizde kımız içmenin hükmü nedir?

Kımız Haram Mıdır?

Kımız, günümüzde Kazakistan, Kırgızistan, Yakutistan ve Özbekistan gibi Türki cumhuriyetlerde tüketilen alkollü bir içecektir. Kısraktan temin edilen sütün fermantasyon işleminden geçirilmesi ile yapılır. Alkol oranı ne olursa olsun, Kımız da dahil olmak üzere İslam'a göre içinde alkol bulunan tüm içecekleri içmek büyük bir günahtır. Ek olarak, dinimize göre alkol tüm kötülüklerin anasıdır. Alkollü bir içecek içen, samimi bir şekilde tövbe etmelidir. Pişmanlık, tövbenin samimi olduğuna ve Allah katında kabul edildiğine delildir. Çünkü Hz. Muhammed (s.a.v), "Pişmanlık tövbedir" demiştir. Ayrıca bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Sarhoşluk veren her şey haramdır. Çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır." (İbn Mâce, Eşribe, 10). Bundan dolayı, Kımız içmek İslam'a göre günah kabul edilir.

İslam'da Alkol Neden Yasaktır?

Alkol, idrakı ve muhakemeyi yok eden bir madde olduğu için sarhoş eder ve yanlış işler yapmaya teşvik eder. Peygamberimiz bir hadisinde şöyle der: "Sizi sarhoş eden her şey şaraptır ve tüm şaraplar yasaktır." Bu durumda, eğlence veya dikkat dağıtmak için tüketilen her türlü içkiyi içmek yasaktır. Alkolün fiziksel ve zihinsel olarak zarar verdiğine şüphe yoktur. Allah ise bedene, zihne zarar veren ve insanın gücünü tüketen her şeyi haram kılmıştır. İnsana zararlı olan ve yasaklanan her madde ve alışkanlıktan, Allah'ın sözlerini içeren kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bahsedilmiştir. Bu sadece sağlık için zararlı değil, aynı zamanda bir mal israfıdır. İsraf edenler şeytanların kardeşleri oldukları için yüce Allah tarafından gazaba uğrarlar. Çünkü, "Gerçekten de malını boş yere saçıp savuranlar, Şeytanlara kardeş olurlar ve Şeytan, Rabbine karşı pek nankördür." (İsra, 17:27)

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Kımız Haram Mı? Diyanet'e Göre Kımız İçmek Helal Mi, Günah Mı, Hükmü Ne?
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