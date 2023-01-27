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Giriş Tarihi: 27.1.2023 09:32 Son Güncelleme: 27.1.2023 09:41

Kimyasal maddeleri araziye atan firma sahibinden şaka gibi savunma: "Koyacak yer bulamadım, geri alacaktım"

Konya’nın Selçuklu ilçesinde içerinde sodyum sülfat, amonyum hidroksit, çeşitli atık yağ ve petrol ürünleri bulunan 74 varili doğaya attırdığı tespit edilen firma sahibi Hamza Ölmez’in (61) ifadesi ortaya çıktı. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Ölmez şaka gibi ifadesinde, “Koyacak yer bulamadığımızdan bu malzemeleri boş bir alana bırakıp daha sonra geri almayı düşündüm” dedi.

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Kimyasal maddeleri araziye atan firma sahibinden şaka gibi savunma: Koyacak yer bulamadım, geri alacaktım

Geçtiğimiz hafta Cumartesi akşamı Dokuz Mahallesi yakınlarındaki kırsal alana atılmış 74 varil içerisinde sodyum sülfat, amonyum hidroksit, çeşitli atık yağ ve petrol ürünleri olduğu tespit edildi. Polis, yaptığı çalışmalar neticesinde kamyon sürücüleri İbrahim Mutlu (31), Cemil Akkan (51), malzemelerin alındığı firmanın sahibi Hamza Ölmez (61) ile kimyasalları kamyonlara yüklediği belirlenen Mustafa Ö'yü (49) gözaltına alındı. 'Çevreyi kasten kirletme' maddesi gereğince adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mutlu ve Akkan savcılıktaki ifadesinin ardından firma sahibi Hamza Ölmez ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


'MALZEMELERİ DAHA SONRA GERİ ALACAKTIM'

Hamza Ölmez'in ifadesi de ortaya çıktı. Şaka gibi ifade veren Ölmez, "6-7 ay önce Halil İbrahim isimli kişiden deterjan ham maddesi satın almıştım. 60-65 varil malzemeyi 15 bin TL ödeyip aldım. Bu maddeden deterjan yapıp kullanacaktım. Satın aldığım malzemeyi arkadaşımın dükkanına bırakmıştım. Arkadaşımın dükkanının satılması nedeniyle koyacak yer bulamadığımızdan bu malzemeleri boş bir alana bırakıp daha sonra geri almayı düşündüm. Nakliye işi yapan Cemil ve İbrahim'e ulaştık. Bu malzemeleri gösterdiğim yol kenarındaki boş alana bıraktırdım. Boş bir dükkan bulduğumda o malzemeleri alıp geri götürecektim. Bu malzemelerin içerisinde petrol, yağ atığı ve tehlikeli maddelerin olduğunu bilmiyordum. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.


Şüphelilere ve firmaya 73 milyon TL cezai işlem uygulanmıştı.

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Kimyasal maddeleri araziye atan firma sahibinden şaka gibi savunma: "Koyacak yer bulamadım, geri alacaktım"
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