Kimyasal maddeleri araziye atan firma sahibinden şaka gibi savunma: "Koyacak yer bulamadım, geri alacaktım"



'MALZEMELERİ DAHA SONRA GERİ ALACAKTIM'

Hamza Ölmez'in ifadesi de ortaya çıktı. Şaka gibi ifade veren Ölmez, "6-7 ay önce Halil İbrahim isimli kişiden deterjan ham maddesi satın almıştım. 60-65 varil malzemeyi 15 bin TL ödeyip aldım. Bu maddeden deterjan yapıp kullanacaktım. Satın aldığım malzemeyi arkadaşımın dükkanına bırakmıştım. Arkadaşımın dükkanının satılması nedeniyle koyacak yer bulamadığımızdan bu malzemeleri boş bir alana bırakıp daha sonra geri almayı düşündüm. Nakliye işi yapan Cemil ve İbrahim'e ulaştık. Bu malzemeleri gösterdiğim yol kenarındaki boş alana bıraktırdım. Boş bir dükkan bulduğumda o malzemeleri alıp geri götürecektim. Bu malzemelerin içerisinde petrol, yağ atığı ve tehlikeli maddelerin olduğunu bilmiyordum. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.