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Giriş Tarihi: 16.8.2022

Kınıklı’yı büyükşehir kirletiyor

Tekirdağ’daki Kınıklı Deresi, zift gibi kapkara akmaya başladı. Çevre Bakanlığı, dereyi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin biyolojik atık su arıtma tesisinin kirlettiğini belirledi

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Kınıklı’yı büyükşehir kirletiyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlılığı Tekirdağ'ın Marmara- Ereğlisi ilçesindeki Kınıklı Deresi'nde yaşanan siyah renk oluşumunun ardından denetim ekipleri dereye atık su deşarjı bulunan tesislerde inceleme yaptı. Bakanlık ekipleri, Kınıklı Deresi'ne atık su deşarjı bulunan, Tekirdağ'da bir tekstil firması, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'ne (TESKİ) ait Sultanköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İSKİ Genel Müdürlüğüne ait Değirmenköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile bölgedeki sanayi tesislerinde incelemelerde bulundu.



İnceleme sonucunda, atık suyun Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi'ndeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi TESKİ Genel Müdürlüğü'ne ait Sultanköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ne ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine, arıtma tesisi çıkışından gerekli analizler yapılmak üzere atık su numunesi alındı. Bakanlık, yapılan analizler sonucu alınan numunenin standartlara aykırı olması halinde sorumluluğu tespit edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı TESKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sultanköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ne, çevre mevzuatında belirtilen standartlara aykırı atık su deşarjı yaptığı için idari para cezası uygulayacak.
Bu arada, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı TESKİ Genel Müdürlüğü'ne 2 Haziran 2022'de de çevre mevzuatında belirtilen standartlara aykırı atık su deşarjı yaptığı için 131 bin 516 lira idari para cezası verilmişti.

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Kınıklı’yı büyükşehir kirletiyor
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