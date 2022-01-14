Haberler Yaşam Haberleri KİPTAŞ kurasında 2. usulsüzlük
Giriş Tarihi: 15.1.2022

KİPTAŞ kurasında 2. usulsüzlük

KİPTAŞ kurasında 2. usulsüzlük
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın Tuzla Aydınlık Evler projesi kura çekiminde önceki gün hile tartışmalarına yol açan görüntülerin ardından yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Zeytinburnu'ndaki KİPTAŞ Genel Müdürlük binasında noter huzurunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı çekilişte, 321 konut ve 22 bağımsız birimin sahipleri belirlendi. Canlı yayınlanan ve 3+1 dairelerin 121. yedek talihlisinin belirlendiği kurada bir görevlinin çektiği topu torbaya atıp yeniden farklı bir top çekmesine ilişkin görüntüler sosyal medyada hile yapıldığı tartışmalarına yol açtı. Çekilişle ilgili ortaya çıkan bir başka görüntüde ise yine benzer bir durum yaşandı. Öncelikli grup olarak belirlenen "sağlık çalışanı" kategorisinde 2+1 evlerin çekilişi esnasında ikinci sırada bulunan görevli hostesin çektiği topa bakıp geri atması ekranlara yansıdı. Noterlik ve KİPTAŞ'tan herhangi bir açıklama yapılmadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Süper minili Pınar Altuğ'un selülit görünümlü bacakları olay oldu! 47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı mı?
İBB'nin kura çekiminde ikinci skandal! Topu çeken hostes numarayı görünce geri koydu
ABD'de tren soygunları başladı! Hareket halindeki trenlerde kargoları çalıyorlar
Enes Çakmak kazada hayatını kaybetmişti! Tiktok fenomeninin ardından acı bir hikaye ortaya çıktı
Sağlık Bakanlığı, güncel karantina ve izolasyon uygulamalarına ilişkin rehber yayımladı
Meteoroloji saat verip uyardı, şiddetli kar yağışı geliyor! 11 ile turuncu, 8 ile sarı kodlu uyarı
Yunan Başbakan Miçotakis ABD desteğini çekince ağız değiştirdi
Son dakika! Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması
Son dakika | İzmir Büyükşehir'e tepki çığ gibi; Rotary'ye zengine var, İzmir'e yok
Son dakika: SSK ve Bağ-Kur aylık ödeme günlerine tatil düzenlemesi
ARKADAŞINA GÖNDER
KİPTAŞ kurasında 2. usulsüzlük
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA