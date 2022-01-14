KİPTAŞ kurasında 2. usulsüzlük

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın Tuzla Aydınlık Evler projesi kura çekiminde önceki gün hile tartışmalarına yol açan görüntülerin ardından yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Zeytinburnu'ndaki KİPTAŞ Genel Müdürlük binasında noter huzurunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı çekilişte, 321 konut ve 22 bağımsız birimin sahipleri belirlendi. Canlı yayınlanan ve 3+1 dairelerin 121. yedek talihlisinin belirlendiği kurada bir görevlinin çektiği topu torbaya atıp yeniden farklı bir top çekmesine ilişkin görüntüler sosyal medyada hile yapıldığı tartışmalarına yol açtı. Çekilişle ilgili ortaya çıkan bir başka görüntüde ise yine benzer bir durum yaşandı. Öncelikli grup olarak belirlenen "sağlık çalışanı" kategorisinde 2+1 evlerin çekilişi esnasında ikinci sırada bulunan görevli hostesin çektiği topa bakıp geri atması ekranlara yansıdı. Noterlik ve KİPTAŞ'tan herhangi bir açıklama yapılmadı.