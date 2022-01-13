KİPTAŞ’ın kura çekiminde usulsüzlük

KİPTAŞ'IN, 321 sosyal konut ve 22 bağımsız birimin bulunduğu Tuzla Aydınlık Evler projesinde ilk hak sahipleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle belirlendi. Yapılan törenin ardından İmamoğlu ve beraberindeki heyet, kuraların çekimini gerçekleştirdi. Ancak kura çekiminde skandal görüntüler ortaya çıktı. Kura çekimini gerçekleştiren kadınlardan biri çektiği numarayı görünce torbanın içine attı. Daha sonra başka bir numara çekerek gösterdi. Yaşanan usulsüzlük sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin, "Yine bir tiyatro oynandı. İBB'nin misafir belediye başkanı sözde adalet dağıtıyor" ifadelerini kullandı.