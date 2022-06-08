Kira artış oranına son dakika sınırlama geldi! Kira sınırlaması yüzde kaç oldu, ev sahipleri yüzde kaç zam yapabilir?

Kira artışına sınırlama getirildiği Bekir Bozdağ tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu. Son dönemde özellike fahiş kiralar, ülke genelinde büyük bir sorun haline gelmişti. Bir süredir bakanlık konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyordu. Bu noktada ise "Kira artışına sınırlama yüzde kaç oldu, ev sahipleri yüzde kaç zam yapabilir?" soruları yanıt aramaya başladı. işte Kira artış oranı hesaplama ekranı ve uygulamaya geçecek düzenlemeye dair detaylar...

Son dakika Kira artış oranına sınırlama geldi... Bekir Bozdağ tarafınan müjdelenen yeni kararla beraber ev sahiplerinin fahiş oranlarda yaptığı zamlar engellenmiş olacak. Bu noktada "Kira artışına sınırlama yüzde kaç oldu?" sorusu yanıt aramaya başladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu'na katıldı. Ve törende konuya ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Kira artışına sınırlama yüzde kaç oldu? İşte tüm detaylar...