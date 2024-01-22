Kira için kayınbiraderini öldürdü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Selimiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Süleyman C., kendisine ait dükkanda market işleten kayınbiraderi Sezai Altın'dan (48) dükkan kirası nedeniyle anlaşamayınca işyerini tahliye etmesini istedi.

İkili arasında yaşanan anlaşmazlık devam ederken Süleyman C, Altın'ın konuşmak üzere mahalle parkına çağırdı. Burada kavgaya dönüşen tartışma sırasında Süleyman C., yanındaki silahıyla Altın'a ateş açtı. Sezai Altın silahtan çıkan mermilerle yaralanıp yere düşerken Süleyman C. ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambülansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Sezai Altın kurtarılamadı. Altın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Cinayet Bürosu ekipleri Altın'ı vurarak kaçan Süleyman C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. 4 çocuk babası Sezai Altın'ın cenazesinin otopsinin ardından Şehitkamil ilçesinin Sam Mezeresi mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.