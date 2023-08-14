Haberler Yaşam Haberleri Kıraathane basıp, 1'i polis, 2 kişiyi yaralayan 4 şüpheli adliyede
Giriş Tarihi: 14.8.2023 16:34

Kıraathane basıp, 1'i polis, 2 kişiyi yaralayan 4 şüpheli adliyede

Kayseri’de, husumetlilerinin bulunduğu kıraathaneyi basıp, pompalı tüfekle 1’i polis, 2 kişiyi yaralayan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA
Kıraathane basıp, 1’i polis, 2 kişiyi yaralayan 4 şüpheli adliyede

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'ta meydana geldi. Adnan ve Muhammet Tosun kardeşler, Mehmet ve Mustafa Coşkun kardeşlerin bulunduğu kıraathaneye geldi. İki grup arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada devriye görevi yapan polis ekipleri, kavgaya müdahale edip tarafları ayırmaya çalıştı. Pompalı tüfekle ateş eden Adnan Tosun, polis memuru Murat Akpınar'ı göğsünden, Mustafa Coşkun'u ise kolundan yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Akpınar ve Coşkun, ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüphelilerden Adnan Tosun polisin takibiyle, Muhammet Tosun ise saklandığı Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki adreste yakalandı. İki kardeşe yardım ettiği belirlenen C.T. ve H.T. de gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Polis memuru Murat Akpınar ile Mustafa Coşkun'un hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan "Boynumuzun borcu" diyerek açıkladı: Hayat seviyesini eskisinin de üstüne çıkaracağız
Son dakika: Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in maliyetini açıkladı
Münevver Karabulut cinayeti üzerinden çatır çatır antisemitizm
İki genci hayattan kopardı ifadesi pes dedirtti! "Ben şımarığım şaka yapmayı seviyorum"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Erkekleri üzen karar
Son dakika: Fenerbahçe, 10 kişi Gaziantep’i tek farkla mağlup etti! Yeni transferler yıldızlaştı…
Neden Afrika?
Yaylada... Derin sohbet
Karşılaşmayı VAR yönetti!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kıraathane basıp, 1'i polis, 2 kişiyi yaralayan 4 şüpheli adliyede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA