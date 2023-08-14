Kıraathane basıp, 1’i polis, 2 kişiyi yaralayan 4 şüpheli adliyede

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'ta meydana geldi. Adnan ve Muhammet Tosun kardeşler, Mehmet ve Mustafa Coşkun kardeşlerin bulunduğu kıraathaneye geldi. İki grup arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada devriye görevi yapan polis ekipleri, kavgaya müdahale edip tarafları ayırmaya çalıştı. Pompalı tüfekle ateş eden Adnan Tosun, polis memuru Murat Akpınar'ı göğsünden, Mustafa Coşkun'u ise kolundan yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Akpınar ve Coşkun, ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüphelilerden Adnan Tosun polisin takibiyle, Muhammet Tosun ise saklandığı Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki adreste yakalandı. İki kardeşe yardım ettiği belirlenen C.T. ve H.T. de gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis memuru Murat Akpınar ile Mustafa Coşkun'un hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.