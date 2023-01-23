Kıraathaneye silahlı saldırı kamerada

OYUN OYNAYANLARA ATEŞ AÇILMIŞTI

Sesleri duyan kıraathanedeki vatandaşlar kendilerini yere atarak korunmaya çalışmıştı. Ancak kurşunlar kıraathanede bulunan Hüseyin Soylu ve Sadettin Yılmaz'a da isabet etmişti. Yaralanan 3 kişi vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Hayati tehlikesi bulunan Yusuf Koçyiğit ameliyata alınmış ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilmişti. Diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu belirtilmişti. Kurşunlardan biri ise karşı binadaki bir dairenin camın isabet etmişti.