Kıraç araziden büyük üniversiteye

15. Kuruluşyıldönümünü kutlayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 2023 yılı mezunlarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı görkemli bir törenle uğurladı.Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversitenin kurucusu Hasan Kalyoncu'yu tanıdığını ve üniversite hayatında verdiği burslardan kendisinin de yararlandığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı kabinesinde görev aldım. Türkiye büyük bir güce sahip, en büyük gücümüz gençlerimiz. Gençlere inanıyoruz. Ülkemizi, güçlü Türkiye'yi seviyoruz, sizleri seviyoruz" dedi.HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu da konuşmasında okulun 15 yılda geldiği süreci anlattı. Kalyoncu, "6 Şubat'ta ülkemizi derinden sarsan ve hepimizi büyük bir yasa boğan bir felaket yaşadık. Öğrencilerimizden ve mezunlarımızdan 30 insanımızı da kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Kıraç bir arazide başladığımız burada büyük bir üniversite kurduk. Bu yıl 9 fakülte ve 34 bölüme ulaştık. Tüm vakıf üniversiteleri arasında öğrenci memnuniyetinde 9. sıraya yükseldik. Mezunlarını istihdama kazandıran 10. üniversite olduk. Bu vesileyle 15 yıldır ilim ve bilim yolunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugüne kadar toplam mezun sayımız 16 bin 872 oldu. Bu yıl zor bir geçirdik. Öğrencilerimiz bu zorluğa rağmen gösterdikleri başarılarıyla yılı bitirdiler. Bundan sonra sizi zor bir dönem bekliyor. Değerlerinizden ve hayallerinizden vazgeçmeyin. Çok çalışın ve hedeflerinizden vazgeçmeyin. Yeni Türkiye Yüzyılı'na katacağınız değerlere inanıyor ve Kalyon ailesinin her zaman yanınızda olacağını belirtmek istiyorum" dedi.Törende öğrenciler adına okulu birincilikle tamamlayan Psikoloji bölümü mezunu Selenay Yıldırım yaptığı konuşmada bu yıl zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden öğrenci arkadaşlarına ve tüm vatandaşlara rahmet diledi.