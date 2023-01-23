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Giriş Tarihi: 24.1.2023

Kiracı çıksın diye tavanı delip sarımsaklı su döktü

İşyeri sahibi, kiracısını çıkarmak için akıl almaz yöntemler uyguladı. Önce elektriği kesti, ardından tavanı delip sarımsaklı su ve sirke döktü

Kiracı çıksın diye tavanı delip sarımsaklı su döktü
İstanbul'un Fatih ilçesi Laleli semtinde tekstil mağazası işleten Guiaunai Roustamova mülk sahibiyle kiraya zam talebi nedeniyle yaklaşık 1.5 senedir sorun yaşıyor. Roustamova'nın iddiasına göre; mülk sahibi M.Ş. haziran ayında 5 bin lira olan kira bedelini 6 bin dolar yani güncel kur değeriyle yaklaşık 112 bin liraya yükseltmek istedi. M.Ş., bu kira artışını karşılayamayacağını belirten Roustamova'yı dükkândan çıkarabilmek için çeşitli yollar denedi. Temmuzda ortak kullandıkları elektriği keserek dükkânın satış yapmasını engelledi. Roustamova dükkânı aydınlatmak için akü kullanmaya başladı. Eylülde ise mülk sahibi kendisine ait olan üst katın zeminini delerek mağazanın tavanında delikler açtı.



Dükkâna müşteri gelmesin diye bu deliklerden aşağıya ise sarımsaklı su, sirke, yağ ve çamaşır suyu dökmeye başladı. Bu nedenle mağazada hasar oluştu, kıyafetler kullanılamaz hale geldi. Guiaunai Roustamova yaklaşık 100 bin lira zarara uğradı. Guiaunai Roustamova mülk sahibinden şikâyetçi oldu. Mülk sahibi M.Ş. söylenen kira bedeli isteğinin doğru olmadığını, mağazanın üst katında tadilat yapıldığından dolayı alt kata su aktığını belirtti. Roustamova, "Eylülden beri çok büyük mağduriyet yaşıyorum. Tavanımızı delmeye başladı. Çalışamaz hale geldik. Delikten devamlı su akıtmaya başladı. Daha sonra biz deliği kapatmamıza rağmen tekrardan delik açıp sarımsaklı su ve sirke dökmeye başladı. Davamız devam ediyor. 100 bin liralık zararım var. Ürünlerim çok fazla zarar gördü" diye konuştu. DHA

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Kiracı çıksın diye tavanı delip sarımsaklı su döktü
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