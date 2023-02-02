Kiracısının kapısını baltayla kıran ev sahibine 1 yıl 8 ay hapis!

CEZA VERİLDİ

Mahkeme, sanık Naim Akgün hakkında 'Silahla konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşunu dikkate alarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Naim Akgün'ün, mağdurlar Amina Hasan ve Rahaf Shaham Kabaa'nın kiracı olarak oturdukları evin sahibi olduğu belirtiliyordu. İddianamede 11 Ocak 2022'de kira borcunu ödememeleri nedeniyle, mağdurların oturduğu eve elinde baltayla giren sanığın kapıyı kırarak içeri girdiği ve dairenin kapılarına ve camlarına zarar verdiği anlatıldı. Mağdurlardan Hasan'ın şikayetinden vazgeçtiği ancak, Kabaa'nın şikayetinin devam ettiği anlatılan iddianamede, sanığın ifadesinde suçunu kabul ettiği kaydedildi. Sanığın elindeki baltanın silah sayıldığı belirtilen iddianamede, 'Silahla konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi cezası istendi. Naim Akgün ve oğlu İhsan Akgün hakkında 'Mala zarar verme' suçundan, İhsan Akgün hakkındaki 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan takipsizlik kararı verildi.

"MALIMA NEDEN ZARAR VEREYİM" DEMİŞTİ

İlk duruşmaya katılan Naim Akgün savunmasında, "Apartman bana ait, ben bu evi onarıp müştekilere kiraya verdim. Evde 20 kişi kalmaya başladı. Kira da ödemiyorlardı. Kiracılarla uğraşmamak için evimi de oğlum İhsan'a devrettim. İhsan'a kira ödemediklerini öğrendiğimde, evden çıkmalarını söyledim. Olay tarihinde ben zaten yandaki dairenin kiracısı çıktığı için, evin tadilatını yapmaya gitmiştim. Balta bu yüzden elimdeydi. Ben kiracıların kapısını kırıp zarar vermedim. Kapı 15 bin lira değerindedir, ben malıma neden zarar vereyim" demişti.