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Giriş Tarihi: 16.5.2022

Kırçan otu için festival

Kırçan otu için festival
ARNAVUTKÖY'DE bahar aylarında ormanlık alanda yetişen bazı otların toplanarak yemeğinin yapıldığı "Kırçan Festivali" yoğun ilgi gördü. Halk arasında "kaldirik" ve "kırçan" adı verilen otların toplandıktan sonra pişirilerek yemeğinin yapıldığı festival, Hacımaşlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda düzenlendi. Festivale katılanlar, doğadan topladıkları otları pişirerek yemeklerini yaptı. Etkinliğe katılan Ali Çetinkaya, otları ormanlardan toplayıp turşu ve salamura yaparak köy sakinlerine dağıttığını söyledi. Otların farklı adlarının olduğunu dile getiren Çetinkaya, "Ama biz bunları her türlü yeriz, çok şifalı bitkilerdir. 1992'den bu yana bu otları toplayıp dağıtırım" dedi. AA

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Kırçan otu için festival
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