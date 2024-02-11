Haberler Yaşam Haberleri Kırgızistan heyeti Adana Şehir Hastanesi’nde tedavi gören yaralı vatandaşlarını ziyaret etti
Giriş Tarihi: 11.2.2024 10:14 Son Güncelleme: 11.2.2024 10:15

Kırgızistan heyeti Adana Şehir Hastanesi’nde tedavi gören yaralı vatandaşlarını ziyaret etti

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Sn. Akılbek Caparov, Bişkek’teki Merkezi Isı ve Enerji Santrali'nde meydana gelen patlamada yaralanan ve Adana Şehir ve Eğitim Hastanesinde tedavi gören Kırgızistan yaralıları ziyaret edip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kırgızistan heyeti Adana Şehir Hastanesi’nde tedavi gören yaralı vatandaşlarını ziyaret etti

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Sn. Akılbek Caparov, Bişkek'teki Merkezi Isı ve Enerji Santrali'nde meydana gelen patlamada yaralanan ve Adana Şehir ve Eğitim Hastanesinde tedavi gören Kırgızistan yaralıları ziyaret edip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Caparov, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

Caparov, 2'si hastanenin yanık merkezinde 2'si de ortopedi servisinde tedavi gören 4 yaralıyı ziyaret etti, sağlık durumları hakkında Başhekim Mehmet Volkan Harput'tan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hastane yetkililerine teşekkür eden Caparov, "2 askerimizin durumu şu an çok iyi. Yanık merkezindeki 2 hastamızın durumu da orta durumda. Hastalarımızı ilk önce Allah'a emanet ediyoruz, sonrasında buradaki tüm hekimlere güvenerek teslim ediyoruz. Kırgız-Türk kardeşliği neticesinde Kırgızistan'da da böyle hastaneler yapmak inşallah planlarımız arasında" dedi.

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Kırgızistan heyeti Adana Şehir Hastanesi’nde tedavi gören yaralı vatandaşlarını ziyaret etti
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