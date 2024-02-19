Kırgızistan iş fırsatları toplantısı ADASO’da gerçekleştirildi

Toplantının açılışında konuşan Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Orta Asya'nın kuzeydoğusunda yer alan, Kırgız Cumhuriyeti ile güçlü tarihsel ve kültürel bağları olduğunu dile getirerek, "Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülke Türkiye olmuştur. Bugün ki stratejik ortaklığımız uzun yıllardır devam etmektedir. Bizler bu noktada karşılıklı iş birliklerimizi geliştirerek her zamankinden daha yakın olmalıyız." dedi.

Kırgızistan'da aktif olarak faaliyet gösteren 300 Türk firmasının toplam 250 milyon doları aşan yatırımı mevcut olduğuna değinen Kıvanç, "2023 yılının Ocak- Kasım döneminde Türkiye'nin Kırgızistan'a toplam ihracatı 961 Milyon dolar ve Kırgızistan'dan ithalatı 204 Milyon dolar olmuştur. Adana özelinde ise ikili ticaret hacminde 2023 yılı verilerine göre 4.8 Milyon dolar ihracat ve 1.3 milyon dolarlık ithalat gerçekleşmiştir. Her iki ülkenin pek çok alanda yakın iş birliği içerisinde olmasına rağmen ticaret hacmimiz istenilen seviye değil. Özelikle Adana'nın da için de yer aldığı Çukurova bölgesi sahip olduğu güç ve birikimle Kırgızistan'ın ihtiyaç duyduğu birçok sektör için önemli bir tedarikçi konumundadır" diye konuştu.

Türkiye'yi stratejik ortak gördüklerini belirten Cumhurbaşkanı Batken Bölgesi Özel Temsilci Danışmanı Elvira Borombaeva ise geçmişten günümüze kardeş ülke Türkiye ile çok kuvvetli ilişkilerinin olduğunu son yıllarda Türkiye ile Kırgızistan arasındaki faaliyetler gitgide ilerleme kaydettiğini söyledi. Bu bağlamda Adana'ya geldiklerini belirten Borombaeva, "Biz buraya bugün geniş bir heyet ile katılım sağladık. Amacımız Adanalı sanayiciler ile tanışıp ikili ilişkilerimizi geliştirmek" şeklinde konuştu.