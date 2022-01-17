Kırıkkale için önemli bir değişim olacak

KENDİ İŞYERİNİN SAHİBİ OLACAKLAR

Ödeme için esnafımıza sağlanan imkan ile mevcut hali ile kiracı olarak bulunan ve eski sanayi sitesinin kahrını çeken esnafın uygun şartlarla iş yeri sahibi olacağını söyleyen Başkan Saygılı "Bir çok kiracı esnafımız kendi işyerinin mülk sahibi olacak. Bu durumu önemle vurgulamak istiyorum. Kırıkkale Belediyesinin en önemli görevlerinden birisi de bu şehrin gelişimine katkı sağlamak, bu şehrin sorunlarını çözmek. TOKİ aracılığı ile yapılacak yatırım kısa sürede hayata geçmesini planlıyoruz. İnşallah inşaatına başlanması, hak sahiplerine iş yerlerinin teslim edilmesi de bizlere nasip olur." ifadelerini kullandı.





EN BÜYÜK DÖNÜŞÜM PROJELERİMİZDEN

Projenin Kırıkkale'nin bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olacağını kaydeden Başkan Saygılı, " Sanayi sitemizi taşımak çok büyük ve güç bir işti. Burada bir teşekkürü de sanayicilerimize ve esnafımıza yapmak istiyorum. Süreci herhangi bir kırgınlık, herhangi bir tartışma, hiçbir sorun olmadan esnafımız ile birlikte yürütüyoruz. Tüm Sanayici esnafımıza Kırıkkaleliler adına teşekkür ediyorum. Onlardan aldığımız cesaretle bu süreci yürütüyoruz. Süreç tamamlandığında eski sanayi sitesinin boşalması ile Kırıkkale'ye yakışır bir proje yapacağız. İkincisi; Kırıkkale kendine yakışır yeni bir sanayi kazanmış olacak" ifadesini kullandı.





"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

Kırıkkale için çok önemli olan Yeni Sanayi Sitesi'nin kamulaştırma çalıştırmasının tamamlanmasının ardından inşaasının kısa sürede tamamlanacağını vurgulayan Saygılı Eski Sanayi esnafının kendine yakışır sanayi alanına taşınmış olacağını ifade etti. Başkan Saygılı"Kırıkkale projelerimize desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, milletvekillerimiz Ramazan Can'a, İl Başkanımız Mustafa Kaplan'a teşekkür ediyorum. El ele vererek Kırıkkale'nin hayallerini gerçekleştiriyoruz. Sanayi sitesinin taşınması yıllardır konuşulan Kırıkkalelilerin gündemleriydi. Elhamdülillah çözmek bizleri nasip olacak. Ne kadar dua etsek, ne kadar şükretsek azdır." diye konuştu.

GAYRET EDİYOR ÇABALIYORUZ

Göreve geldikleri günden beri hayata geçirdikleri ve devam eden projeler hakkında bilgi veren Saygılı yakında zamanda Jandarma Er Eğitim ve Depo Kamutanlığı ile işsiz gençlerimize iş imkanı, şehrimize, yeni yan sanayileri ile ekonomisine katkı sağlayacak Roket-San'ın da temellerinin atılacağını söyleyen Saygılı "Burada ki süreçte artık sona yaklaşıldı. Pandemi şartlarından dolayı zor bir süreçti ama biz durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam ediyoruz. Etiler Köprülü kavşak bölgede ki trafik sıkışıklığını rahatlatacak, Bilim Merkezi, Buz Pisti, Yeni Parklar, Millet Bahçesi, asfaltlanan yeni yollar, yürüyüş yollarıyla İnşallah Kırıkkale'nin yarınları çok daha güzel olacak. Biz gayret ediyoruz, çabalıyoruz" dedi.