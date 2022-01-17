Kırıkkale için önemli bir değişim olacak

Kırıkkale Belediyesinin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni sanayi sitesi için önemli bir adım atıldı. Yeni sanayi sitesinin yapılacağı alanın kamulaştırma kararı resmi gazetede yayımlandı. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Sayglı, TOKİ tarafından inşaatı yapılacak olan yeni sanayi sitesi için Acele Kamulaştırma Kararının resmi gazetede yayınlanması sonrası "Şehrimizin önemli bir değişim projesinin hayata geçmesi için çok önemli bir adım atılmış oldu" diye konuştu.
YENİ BİR BAŞLANGIÇ
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, eski sanayi sitesinin taşınması için belirlenen yerde Acele Kamulaştırma Kararının Kırıkkale Belediye Başkanlığınca yürütüleceğini söyleyerek "Yeni Sanayi Sitemiz Kırıkkale'miz için yeni bir başlangıç olacak. Süreç tamamlanıp Kırıkkale kendine yakışır yeni bir sanayi sitesi kazanmış olacak. Projeye olan desteklerinden dolayı sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Bilindiği gibi kamulaştırma kararları geçtiğimiz Temmuz ayında yayınlanan genelge ile durdurulmuştu. Ancak bize inancı tam olan şehrimize büyük bir sevgi bekleyen sayın Cumhurbaşkanımızın taktirleri ile Acele Kamulaştırma kararı resmi gazetede yayınlandı. Artık yeni bir başlangıç bizi bekliyor" ifadesini kullandı.
KİRLİLİK İNŞALLAH KALKMIŞ OLACAK
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale'nin yıllardır gündeminde olan ancak bir türlü hayata geçmeyen sanayi sitesinin taşınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada "sadece verdiğimiz sözleri değil, Kırıkkale'nin daha fazlasını kazanması için çalışıyoruz. Aşağımahmutlar Mahallemiz sınırları içinde kalan yerde Acele Kamulaştırma çalışmalarının başlayacak olması önemli bir başlangıçtır. Eski sanayi sitemiz mevcut durumu ile sıkıntılı bir noktada. Kırıkkale'mizin önemli sorununun çözümü için önemli bir adım atılmış olduk. Fiziki yapısıyla hem çalışanlarımıza hem sanayiye hizmet için gelen vatandaşlarımıza hizmet etmekten öte bir hali ortadan kaldırmış olacağız. Ayrıca Kırıkkale'mizin merkezinde kalan görüntü, gürültü ve çevre kirliliğine etki eden bir faktör inşallah yeni sanayi alanına taşınmış olacak." dedi.
ESNAFLARLA MUTAKABAT SAĞLANDI
Eski Sanayi Sitesinin dönüşümünün esnaf ile mutabakat sağlanarak başladığını söyleyen Başkan Saygılı "Aşağımahmutlar Mahallemizde geniş bir alan üzerinde Yeni Sanayi Sitemiz inşaa edilecek. İnşaat TOKİ Başkanlığınca yapılacak. Bu aşamaya gelmeden önce esnafımızın görüşlerini aldık onlarla mutabakat sağladık. Kurulan kooparatif ile birlikte çalışmalar yürüyor. İnşaat başlamadan önce yüzde 10 peşinatla talep toplanacak, ihale aşamasına geçildikten sonra yüzde 25 teminat daha alınacak. Geri kalan kısmı ise esnafımıza yeni işyerlerinin anahtarları teslim edildikten sonra 60 ay vade ile ödenecek. İş yerlerinin 100 metre kare ile 200 metre kare arasında yapılması şimdilik planlanıyor" dedi.
KENDİ İŞYERİNİN SAHİBİ OLACAKLAR
Ödeme için esnafımıza sağlanan imkan ile mevcut hali ile kiracı olarak bulunan ve eski sanayi sitesinin kahrını çeken esnafın uygun şartlarla iş yeri sahibi olacağını söyleyen Başkan Saygılı "Bir çok kiracı esnafımız kendi işyerinin mülk sahibi olacak. Bu durumu önemle vurgulamak istiyorum. Kırıkkale Belediyesinin en önemli görevlerinden birisi de bu şehrin gelişimine katkı sağlamak, bu şehrin sorunlarını çözmek. TOKİ aracılığı ile yapılacak yatırım kısa sürede hayata geçmesini planlıyoruz. İnşallah inşaatına başlanması, hak sahiplerine iş yerlerinin teslim edilmesi de bizlere nasip olur." ifadelerini kullandı.
EN BÜYÜK DÖNÜŞÜM PROJELERİMİZDEN
Projenin Kırıkkale'nin bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olacağını kaydeden Başkan Saygılı, " Sanayi sitemizi taşımak çok büyük ve güç bir işti. Burada bir teşekkürü de sanayicilerimize ve esnafımıza yapmak istiyorum. Süreci herhangi bir kırgınlık, herhangi bir tartışma, hiçbir sorun olmadan esnafımız ile birlikte yürütüyoruz. Tüm Sanayici esnafımıza Kırıkkaleliler adına teşekkür ediyorum. Onlardan aldığımız cesaretle bu süreci yürütüyoruz. Süreç tamamlandığında eski sanayi sitesinin boşalması ile Kırıkkale'ye yakışır bir proje yapacağız. İkincisi; Kırıkkale kendine yakışır yeni bir sanayi kazanmış olacak" ifadesini kullandı.
"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"
Kırıkkale için çok önemli olan Yeni Sanayi Sitesi'nin kamulaştırma çalıştırmasının tamamlanmasının ardından inşaasının kısa sürede tamamlanacağını vurgulayan Saygılı Eski Sanayi esnafının kendine yakışır sanayi alanına taşınmış olacağını ifade etti. Başkan Saygılı"Kırıkkale projelerimize desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, milletvekillerimiz Ramazan Can'a, İl Başkanımız Mustafa Kaplan'a teşekkür ediyorum. El ele vererek Kırıkkale'nin hayallerini gerçekleştiriyoruz. Sanayi sitesinin taşınması yıllardır konuşulan Kırıkkalelilerin gündemleriydi. Elhamdülillah çözmek bizleri nasip olacak. Ne kadar dua etsek, ne kadar şükretsek azdır." diye konuştu.
GAYRET EDİYOR ÇABALIYORUZ
Göreve geldikleri günden beri hayata geçirdikleri ve devam eden projeler hakkında bilgi veren Saygılı yakında zamanda Jandarma Er Eğitim ve Depo Kamutanlığı ile işsiz gençlerimize iş imkanı, şehrimize, yeni yan sanayileri ile ekonomisine katkı sağlayacak Roket-San'ın da temellerinin atılacağını söyleyen Saygılı "Burada ki süreçte artık sona yaklaşıldı. Pandemi şartlarından dolayı zor bir süreçti ama biz durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam ediyoruz. Etiler Köprülü kavşak bölgede ki trafik sıkışıklığını rahatlatacak, Bilim Merkezi, Buz Pisti, Yeni Parklar, Millet Bahçesi, asfaltlanan yeni yollar, yürüyüş yollarıyla İnşallah Kırıkkale'nin yarınları çok daha güzel olacak. Biz gayret ediyoruz, çabalıyoruz" dedi.