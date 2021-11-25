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Giriş Tarihi: 25.11.2021 18:38

Kırıkkale iyi tarım uygulamasında markalaşacak

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale iyi tarım uygulamasında markalaşacak

İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Dr. Başak Egesel Kırıkkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Dr.Başak Egesel Kırıkkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İl Müdürlüğü tarafından başlatılan organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi çalışmaları kapsamında Kırıkkale'yi ziyaret eden Daire Başkanı Egesel, ayrıca Obaköy çocuk Tarım Akademisinde de çocuklarla bir araya geldi.

UYGULAMA GELİŞTİRİLİYOR

Daire Başkanı Dr.Başak Egesel ile makamında bir görüşme gerçekleştiren ve sonrasında Obaköy Çocuk Tarım Akademisine geçen İl Müdürü Sırrı Yılmaz bir değerlendirme yaparak "İlimizde organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi ve ilimizin bu konuda markalaşması için çalışıyoruz. Daire başkanımızla da bu konuda gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik." Şeklinde konuştu.

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Kırıkkale iyi tarım uygulamasında markalaşacak
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