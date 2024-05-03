Kırıkkale’de feci kaza! Otomobil menfeze düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Kemal Yavaş'ın (70) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Muharrem G. ile otomobilde bulunan Fevzi A. (68) ve Ferhami B. (80) sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.