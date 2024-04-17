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Giriş Tarihi: 17.4.2024 09:16

Kırıkkale'de feci kaza! Virajı alamayan kamyonet takla attı: 3 yaralı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde virajı alamayan kamyonet kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

İHA
Kırıkkale’de feci kaza! Virajı alamayan kamyonet takla attı: 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 34 HY 907 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak yol kenarına devrildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada kamyonet kullanılamaz hale gelirken, sürücü ile araçta bulunan iki kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan üç yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kırıkkale'de feci kaza! Virajı alamayan kamyonet takla attı: 3 yaralı
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