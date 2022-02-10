Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale'de işçi servisi şarampole devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
Giriş Tarihi: 10.2.2022 11:50 Son Güncelleme: 10.2.2022 12:17

Kırıkkale'de işçi servisi şarampole devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de işçi servisi şarampole devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 8 işçi yaralandı. Kazada, araçtaki işçilerden Hanifi Öztürk (48) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kırıkkale'de meydana gelen kazada Ö.Y. idaresindeki işçi taşıyan minibüs, Çelebi ilçesi Tilkili köye yakınlarından kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçtaki işçilerden Hanifi Öztürk (48) olay yerinde yaşamını yitirdi.

İşçiler, H.Ö. (36), Y.K, R.E. (33), M.Ö. (52), R.Ş. (40), İ.A. (31), O.E. (52) ile B.A. (28) ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sadrazam'ın 100 milyonluk mirası mezarları açtırdı
Reel sektöre nefes aldıracak paket hazır! 10 yıl vadeli ucuz kredi
Boşanma haberleri sonrası Buse Varol'dan imalı paylaşım! Alişan'a o şarkıyı gönderdi : O deli aşık mazide kaldı...
HDP'li vekil Semra Güzel'in fotoğrafındaki kadın teröristin annesi çıktı! Şok ifadeye SABAH ulaştı
Saffet Sancaklı'yı cenazede soydular
Son dakika | Hamile eşini katleden Ozan Dum'dan akılalmaz sözler: Aldattığını düşünmüş!
Kızını boğarak öldüren anne mahkemede tüm detayları anlattı: Poşeti ağzına bastırdım
CHP'li belediyelerin doğa katliamı! İhaleye çıkarılan zeytinlik AVM olacak
EYT YASASI SON DAKİKA GELİŞMESİ:EYT yasası nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Emeklilikte yaşa takılanlar 9 Şubat bugün!
Polislerle ilgili önemli değişiklik! Şark süresi düşüyor, yeni mezunlar batıya atanacaklar!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırıkkale'de işçi servisi şarampole devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA