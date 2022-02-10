Kırıkkale’de işçi servisi şarampole devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen kazada Ö.Y. idaresindeki işçi taşıyan minibüs, Çelebi ilçesi Tilkili köye yakınlarından kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçtaki işçilerden Hanifi Öztürk (48) olay yerinde yaşamını yitirdi.
İşçiler, H.Ö. (36), Y.K, R.E. (33), M.Ö. (52), R.Ş. (40), İ.A. (31), O.E. (52) ile B.A. (28) ise yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.