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Giriş Tarihi: 6.12.2021 05:00

Kırıkkale'de kan donduran olay! Kuzenini tabanca ile vurup evi ateşe verdi

Kırıkkale’de kan donduran olay! Kuzenini tabanca ile vurup evi ateşe verdi

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. S.B.isimli şahıs, tartıştığı kuzenini tabanca ile vurup yaraladıktan sonra evini ateşe verdi. Jandarma ekipleri, kaçan S.B'nin bulunması için çalışma başlattı.

Balışeyh ilçesindeki olay, akşam saatlerinde Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar Köyünde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen amca çocukları S.B. ile Y.B. tartışmaya başladı.

TABANCAYLA VURDUKTAN SONRA EVİNİ ATEŞE VERDİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B., yanında bulunan tabancasını çıkartarak Y.B.'ye ateş etti. Daha sonra Y.B.'nin evini ateşe veren S.B., olay yerinden kaçtı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Elinden yaralanan Y.B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, kaçan S.B'nin bulunması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Kırıkkale'de kan donduran olay! Kuzenini tabanca ile vurup evi ateşe verdi
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