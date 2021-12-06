Kırıkkale’de kan donduran olay! Kuzenini tabanca ile vurup evi ateşe verdi

Balışeyh ilçesindeki olay, akşam saatlerinde Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar Köyünde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen amca çocukları S.B. ile Y.B. tartışmaya başladı.
TABANCAYLA VURDUKTAN SONRA EVİNİ ATEŞE VERDİ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B., yanında bulunan tabancasını çıkartarak Y.B.'ye ateş etti. Daha sonra Y.B.'nin evini ateşe veren S.B., olay yerinden kaçtı.
EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Elinden yaralanan Y.B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.