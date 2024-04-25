Kırıkkale’de kaza... Sürücü öldü, kızı ağır yaralandı

Kırıkkale'nin Nene Hatun Caddesi'nde meydana gelen kazada, U.S. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpışan Cihan Kaplan yönetimindeki cip yan yatarak metrelerce savruldu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Cip sürücüsü Kaplan ile yanında bulunan 9 yaşındaki kızı T.K., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan sürücü U.S.'nin de (38) sevk edildiği Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan 40 yaşındaki Kaplan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızı olduğu öğrenilen T.K.'nın ise tedavisi devam ediyor.