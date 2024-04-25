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Giriş Tarihi: 25.4.2024 14:22 Son Güncelleme: 25.4.2024 14:30

Kırıkkale'de kaza... Sürücü öldü, kızı ağır yaralandı

Kırıkkale'de güvenlik kameralarına yansıyan trafik kazasında otomobil ile çarpışan cipin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti, 9 yaşındaki kız ile diğer sürücünün tedavisi devam ediyor.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de kaza... Sürücü öldü, kızı ağır yaralandı

Kırıkkale'nin Nene Hatun Caddesi'nde meydana gelen kazada, U.S. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpışan Cihan Kaplan yönetimindeki cip yan yatarak metrelerce savruldu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Cip sürücüsü Kaplan ile yanında bulunan 9 yaşındaki kızı T.K., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan sürücü U.S.'nin de (38) sevk edildiği Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan 40 yaşındaki Kaplan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızı olduğu öğrenilen T.K.'nın ise tedavisi devam ediyor.

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Kırıkkale'de kaza... Sürücü öldü, kızı ağır yaralandı
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