Kırıkkale’de ’Radyoaktif Tehlike’ mesajı vatandaşları tedirgin etti! Valilikten açıklama geldi!

MESAJI ALAN VATANDAŞLARIN BAZILARI PANİK YAŞADI

Kırklareli Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimizde AFAD tarafından kurulan siren sisteminin test çalışmaları kapsamında, 23 Kasım 2021 tarihinden itibaren siren, canlı anons, SMS ve mobil bildirim sistemleri kontrol edilmektedir.