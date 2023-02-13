Kırıkkale’de yabancı uyruklu 9’u çocuk 13 kişi gazdan zehirlendi

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Merkez Gürler Mahallesi Millet Bulvarı'nda bir evde kalan 13 kişi, kusma ve mide bulantısı şikayeti ile 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kişiler, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Evde bulunan mutfak tüpünden sızan gazdan etkinlendikleri değerlendirilen K.E. (16), R.D. (40), M.A. (2), E.A. (3), M.A. (28), Z.A. (30), N.A. (4), A.A. (12), B.A. (25), S.R. (14), M.A. (4), H.A. (7) ve M.A'nın (8) hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.