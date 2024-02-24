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Giriş Tarihi: 24.2.2024 11:50 Son Güncelleme: 24.2.2024 11:58

Kırıkkale'nin tek SMA hastası Yiğit Hamza için kermes

Kırıkkale’nin SMA hastası tek çocuğu Yiğit Hamza için gönüllüler Cumhuriyet Meydanı’nda kermes düzenledi. Kermesi organize eden Satı Ereğli Kırıkkaleli iş insanlarına seslenerek, “Yiğit Hamza’nın kampanyası henüz yüzde 53’te. Lütfen destek olun” dedi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’nin tek SMA hastası Yiğit Hamza için kermes

Kredi Yurtlar Kurumu'nda çalışan personellerin ve diğer gönüllü kuruluşların SMA hastası Yiğit Hamza için hazırladı kermes Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirildi. Kermese KYK yurtlarından, ev hanımlarından, MHP kadın kollarından birçok kadın destek verdi.

Yiğit Hamza'nın gerekli parayı toplayarak tedavi olabilmesi için başlatılan kampanyaya destek olmak isteyen kadınlar evlerinde hazırladıkları yemekleri satışa sundu.

KAMPANYANIN BİTMESİNE 3 AY KALDI

Kermesin organizasyonunu yapan gönüllü Satı Ereğli, Kırıkkaleli iş insanlarına seslendi. Ereğli Yiğit Hamza'nın kampanyasının henüz yüzde 53'te olduğunu belirterek, "Biz bu parayı halktan topladık.

6 Haziran'da Valilik izinli kampanyamız bitiyor. Kırıkkaleli iş insanlarına özellikle seslenmek istiyorum. Lütfen sizlerde destek olun. Yiğit Hamza tedavi olabilsin" dedi.

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Kırıkkale'nin tek SMA hastası Yiğit Hamza için kermes
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