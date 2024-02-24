Kırıkkale’nin tek SMA hastası Yiğit Hamza için kermes

Kredi Yurtlar Kurumu'nda çalışan personellerin ve diğer gönüllü kuruluşların SMA hastası Yiğit Hamza için hazırladı kermes Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirildi. Kermese KYK yurtlarından, ev hanımlarından, MHP kadın kollarından birçok kadın destek verdi.

Yiğit Hamza'nın gerekli parayı toplayarak tedavi olabilmesi için başlatılan kampanyaya destek olmak isteyen kadınlar evlerinde hazırladıkları yemekleri satışa sundu.

KAMPANYANIN BİTMESİNE 3 AY KALDI

Kermesin organizasyonunu yapan gönüllü Satı Ereğli, Kırıkkaleli iş insanlarına seslendi. Ereğli Yiğit Hamza'nın kampanyasının henüz yüzde 53'te olduğunu belirterek, "Biz bu parayı halktan topladık.

6 Haziran'da Valilik izinli kampanyamız bitiyor. Kırıkkaleli iş insanlarına özellikle seslenmek istiyorum. Lütfen sizlerde destek olun. Yiğit Hamza tedavi olabilsin" dedi.